Vasi per piante da interno: i bestseller su Amazon

I vasi per piante da interno possono essere considerati – e a ragione – dei veri e propri complementi di arredo, da comprare in base alle esigenze, ma anche ai gusti personali e allo stile: vi raccontiamo come sceglierli e quali sono i prodotti bestseller su Amazon, da acquistare con un click per rinnovare il verde in casa.

Le piante da appartamento, del resto, sono un elemento immancabile se si vuole regalare all’ambiente un certo stile e un certo equilibrio. Le piante portano colore, rendono viva e accogliente una stanza, raccontano qualcosa dei padroni di casa e sono versatili, in grado di arredare un angolo come una parete. La scelta delle piante da interno, infatti, è potenzialmente infinita. Da quelle più grandi per metrature ampie ai cactus, di varie misure e facili da mantenere, passando per rampicanti e pendenti che riempiono volumi inaspettati. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Come scegliere i vasi per le piante

Quali sono le caratteristiche a cui guardare prima dell’acquisto? Sono la dimensione, la forma, il drenaggio, i materiali e i colori, da scegliere in base al tipo di pianta, ma anche allo stile della casa.

Dimensione e forma

La dimensione del vaso deve essere la più adatta alla pianta, né troppo piccola né troppo grande. Da un lato, infatti, potrebbe costringere le radici e non far crescere la pianta al meglio. Dall’altro, se ci sono zone di terra in cui le radici non arrivano, si possono formare umidità, muffa e parassiti.

La forma, invece, è una questione estetica, ma anche di uso dello spazio. I vasi tondi, per esempio, sono un belli alla vista, ma affiancati tendono a occupare spazio, mentre quelli quadrati o rettangolari si accostano e incastrano senza occuparne troppo. Si tratta anche di una questione di estetica. Il tondo è un classico, mentre quello rettangolare ha un mood più contemporaneo.

Occhio anche al drenaggio, che deve essere sempre presente grazie a uno o due fori sul fondo del vaso.

Materiali e colori

Esistono vasi da interno in moltissimi materiali. I vasi in plastica solo i più diffusi in casa, perché leggeri, facili da spostare e da pulire. Quelli in terracotta sono i più classici, anche se fragili, pesanti e non facili da trovare in piccole dimensioni. Sempre più ricercate le alternative che danno un tocco personale, come in fibra di vetro, in ghisa, grés o ceramica.

Il colore dei vasi, insieme allo stile, permette di giocare con gli abbinamenti in casa, e di considerare le piante da interni in tutto e per tutto dei complementi di arredo nelle varie stanze.

Vasi per piante da interno: i bestseller su Amazon

Dopo aver capito come scegliere i vasi per le piante da interno, ecco una selezione con i bestseller su Amazon, i prodotti migliori da acquistare in base a budget ed esigenze.

Il più economico Emsa Vaso Diametro 26 cm Grigio Dusty Effetto ceramica Un vaso in plastica che, grazie all'effetto porcellana, risulta elegante e versatile 8 € su Amazon Pro Leggero e pratico

Varietà di diametri e colori

Per budget contenuti Contro Nessuno

Da Emsa arriva un prodotto dal prezzo contenuto ma che è elegante, adatto a tutti i tipo di ambienti. Questo vaso, infatti, è in plastica con effetto porcellana, è quindi raffinato seppur pratico e leggero. Il brand propone una grande quantità di colori e diametri diversi.

Easy KINGLAKE vasi in plastica con sottovasi Colorful Coloratissimi ma discreti, perché in tonalità pastello, sono perfetti per mensole, davanzali, tavolini 15 € su Amazon 17 € risparmi 2 € Pro Sottovasi inclusi

Colori pastello

Leggeri e pratici Contro Nessuno

Il set di KINGLAKE comprende 8 piccoli vasi in plastica colorati, con relativi sottovasi, disponibili in varie dimensioni, rotondi e quadrati. Sono prodotti leggerissimi, pratici, allegri ma discreti, con cui divertirsi ad arredare casa.

Di design La Jolíe Muse Set 2 Vasi da Fiori in Ceramica Ceramica resistente Un set di vasi di cui è impossibile non innamorarsi, perfetto anche da regalare 23 € su Amazon 26 € risparmi 3 € Pro Eleganti e sofisticati

Colori facili da abbinare

Sia per interni che per esterni Contro Nessuno

La Jolíe Muse propone un set con due vasi di design diversi, ma che si sposano alla perfezione tra loro e con tutte le ultime tendenze arredo. Uno rotondo e l’altro ottagonale, sono in armonia grazie ai dettagli in oro e al fortunato “matrimonio” tra grigio e bianco.

Facile da appendere Umbra Bolo Vaso da Piante Sospeso Ultra chic La risposta moderna al tradizionale cestino a sospensione. In una parola: irresistibile 24 € su Amazon Pro Decorazione originale

Pratico da usare

Stile contemporaneo Contro Nessuno

Disegnato da Simone Ferkul per Umbra, questo vaso sospeso è realizzato in ceramica nera e in corda parzialmente ricoperta in rame. Si appende facilmente e con il suo design contemporaneo è perfetto per ravvivare lo spazio con piante da interno come piante grasse e piante aeree.

La nostra scelta Burgon & Ball Vaso per piante in ceramica Classico rivisitato Un vaso per piante che celebra la tradizione della decorazione della ceramica con un motivo smaltato 22 € su Amazon Pro Ispirato alle ceramiche tradizionali

Design di tendenza

Diverse trame, colori e dimensioni Contro Nessuno

Infine, da Burgon & Ball una proposta di cui ci siamo irrimediabilmente innamorate, vuoi per i colori, come il blu scuro e il verde acqua, vuoi per la trama che ricorda le grandi tradizioni della ceramica classica, da quella portoghese alla marocchina, da quella toscana alla veneziana. Il grès porcellanato è robusto e duraturo.