Viaggi di nozze 2020: le mete più belle

Bora Bora . La perla del Pacifico deve la sua fama meritatissima a mare cristallino, spiagge bianche e alla laguna unica al mondo con il vulcano a vegliare sull’atollo polinesiano. Il Conrad Bora Bora Nui si trova in una posizione esclusiva in una baia privata a Motu To’opua. Si può scegliere tra le ville arroccate sulla collina tropicale o quelle direttamente sulle acque turchesi della laguna. Chi ha la possibilità di un viaggio di nozze lungo, spesso sceglie la Polinesia come tappa insieme al Giappone o agli Stati Uniti. Prenota ora

Giappone . La sua cultura affascinate, la storia e la tradizione millenaria, il cibo, la natura incontaminata e le atmosfere uniche fanno del Giappone una delle mete preferite degli ultimi anni. Organizzate il viaggio tra megalopoli come Tokyo e Kyoto, antica capitale dove visitare i tempi e godere della fioritura dei ciliegi. Proprio in quest’ultima si trova lo straordinario Luxury hotel SOWAKA, che permette di vivere un’esperienza esclusiva. L’edificio principale è stato ristrutturato e decorato nello stile tradizionale di Kyoto, e al suo interno racchiude come uno scrigno un giardino giapponese. Prenota ora

Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono così vasti, con mete diverse, adatte ai amanti di città, arte o natura, che sono sempre un’idea perfetta per il viaggio di nozze. Da New York ai parchi nazionali, da Los Angeles alle cascate del Niagara, c’è solo l’imbarazzo della scelta. La nostra redazione ha pensato a un’idea davvero romantica, un viaggio on the road lungo la Pacific Coast Highway, conosciuta anche come Route 1 o Highway 1. Mille chilometri lungo la costa della California, toccando Los Angeles e San Francisco, Hearst Castle e Big Sur. Si entra facilmente nello spirito di Malibu alloggiando al The Surfrider, con la sua atmosfera calda e rilassata. Potrete sorseggiare un margarita al cocco in terrazza o rilassarvi su un’amaca guardando le onde. Prenota ora