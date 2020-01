Hotel romantici: i più belli per San Valentino (e non solo)

Negli hotel romantici è possibile vivere momenti indimenticabili in coppia: il 14 febbraio si avvicina e la nostra redazione ha scovato i più belli per San Valentino 2020 e non solo. Infatti ogni occasione è buona per una fuga romantica a due.

Un viaggio, una vacanza, un weekend fuori porta, un compleanno, un anniversario e, perché no, una proposta di matrimonio.

Dove andare a San Valentino

Castelli o dimore storiche, masserie o hotel di design, per un’ospitalità di lusso c’è l’imbarazzo della scelta.

Non servono comunque scuse per girare l’Italia e scoprire le città d’arte che tutti il mondo ci invidia, da Torino a Venezia. Visitare mostre, passeggiare per strade cariche di storia, fare shopping insieme, dedicarsi al relax in Spa, scoprire scorci che faranno da sfondo ai baci più appassionati.

L’amore, in questo periodo, è nell’aria. Avete già organizzato qualcosa di speciale? Ecco i nostri hotel romantici preferiti per San Valentino e non solo.

7 hotel romantici per San Valentino