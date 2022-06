Quali sono le migliori città italiane in cui vivere

Se pensiamo all’Italia pensiamo subito a mare, campagna, montagne, arte… Insomma, il Belpaese ha davvero tutte le carte in regola per essere un luogo da sogno in cui vivere, ma a conti fatti quali sono le città davvero godibili, quelle che, per opportunità lavorative, interessi, divertimento e qualità della vita è meglio vivere?

Dove si vive meglio in Italia? Le migliori città

Cosa fa di una città un luogo “vivibile”? Certamente fra i primi aspetti da considerare ci sono i servizi; la vicinanza con centri commerciali, ospedali, scuole, ma anche la possibilità di ricevere assistenza e di trovare risposte alle proprie esigenze in tempi brevi. Anche il noleggio di un auto, o di un furgone, per rispondere a necessità diverse, dal semplice trasporto al trasloco, come accade con Europcar, è una caratteristica da tenere in considerazione.

In base a 90 parametri, il quotidiano Il Sole 24 ore ha stilato la classifica della “Qualità della vita 2021”, proprio per parlare delle città migliori in cui vivere in Italia, e a spuntarla è stata il Friuli Venezia Giulia, che ha visto ben tre delle sue città piazzate nelle prime dieci posizioni: al comando sale Trieste, che guadagna quattro posizioni rispetto all’anno precedente e vince su Milano; al terzo posto troviamo Trento, seguita poi da Aosta e Bolzano.

Vi raccomandiamo... La Fontana di Trevi diventa una scultura di Lego grazie a Maurizio Lampis

In particolare, Trieste ha registrato un miglioramento della qualità della vita per quel che riguarda giustizia e sicurezza, demografia, cultura e tempo libero.

Il Nord, insomma, vince alla grande questa particolare classifica sulla vivibilità delle sue città. Al sesto posto troviamo Bologna, e poi Pordenone, Verona, Udine e Treviso.

Aosta e Bologna, in particolare, sono ai primi posti per demografia, società e salute, oltre che per gli elevati livelli di istruzione dei loro abitanti; la Lombardia, come regione, spicca invece per ricchezza e consumi, affari e lavoro, soprattutto per l’incidenza di imprese che fanno e-commerce, ma anche per i prezzi delle abitazioni, per la retribuzione media annua e per la diffusione di servizi bancari online.

Roma guadagna ben 19 posizioni rispetto all’anno passato ma comunque non entra in top ten, classificandosi al tredicesimo posto.

Tra i fanalini di coda troviamo invece Trapani, Foggia e Crotone.

Articolo con contenuti promozionali