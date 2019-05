Un weekend Lago di Garda è perfetto per una piccola vacanza o un viaggio a due in attesa dell’estate: la nostra redazione ha selezionato i migliori hotel per una fuga romantica in zona, con pacchetti benessere coppia, suite con vasca idromassaggio, stanze da mille e una notte con accesso in Spa, corredati dalle proposte economiche vantaggiose di piattaforme come Booking.

Immersi nel verde delle colline o direttamente affacciati sull’acqua, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Dal Grand Hotel Terme di Sirmione a Villa Cordevigo di Cavaion Veronese: ecco 10 tra i migliori hotel per una fuga romantica in un weekend sul Lago di Garda.

Grand Hotel Terme di Sirmione. Da una parte il Castello Scaligero, la fortezza di Sirmione risalente al 13°, dall’altra le acque del lago di Garda: è qui, in una location di incredibile bellezza, che si trova il Grand Hotel Terme, un albergo storico che offre un panorama mozzafiato sul lago e le montagne. Grazie alla sua grande area benessere, che propone trattamenti e percorsi di bellezza che sfruttano gli effetti terapeutici dell’acqua termale, è il luogo ideale per concedersi una fuga romantica di totale relax. Viale Marconi 7 / Sirmione -Tel. +39 0309904922 – Scopri se è in offerta su Booking.

Villa dei Cedri. È una dimora storica del ‘700, Villa Cedri, una villa esclusiva, circondata da un enorme parco con piante secolari, piscine e laghi termali che dispongono di vasche idromassaggio, geyser e fontane cervicali attive tutto il giorno, anche di sera. Per gli ospiti della struttura è prevista la possibilità di godere dei servizi del centro benessere, dotato di vasche con acqua termale calda, saune finlandesi e bagno turco con cromo e aromaterapia, o di provare i massaggi o uno dei tanti trattamenti di coppia, come lo scrub a base di sale rosa dell’Himalaya o l’Haloterapia. Piazza di Sopra, 4 / Colà di Lazise (VR) – Tel. +39 045 7590988. Scopri se è in offerta su Booking.

Villa Rosa Hotel. Incantevole il panorama che si può ammirare da Villa Rosa Hotel, un albergo 4 stelle arredato in stile neoclassico che vanta camere, ristorante, giardino e piscina idromassaggio, con una vista meravigliosa sul lago di Garda. La villa è la struttura ideale per chi sogna un soggiorno nel segno della riservatezza e del relax. Via Lungolago Cesare Battisti 89 – Desenzano del Garda (BS) – Tel. 030 914 1974 – Scopri se è in offerta su Booking.

Lefay Resort Spa Lago di Garda. Quiete e relax sono di casa anche al Lefay Resort Lago di Garda, un vero e proprio tempio del benessere immerso nella Riviera dei Limoni. Gli ospiti possono regalarsi un massaggio o uno dei tanti rituali di coppia proposti dalla Spa, concedersi dei momenti di relax nella piscina Infinity che si fonde con l’orizzonte, oppure rilassarsi nella vasca idromassaggio o nella piscina talassoterapica. Via Angelo Feltrinelli, 136 / Gargnano (BS) – Tel. +39 0365 241800 – Scopri se è in offerta su Booking.

Villa Cordevigo Wine Relais. Per vivere l’emozione di trascorrere una vacanza romantica all’interno di un’antica dimora veneta del 16° secolo, ecco l’indirizzo da segnare: Villa Cordevigo, un wine resort contraddistinto da un grande parco, una vigna, un giardino all’italiana e una meravigliosa cappella gentilizia di epoca rinascimentale. Gli ospiti dell’albergo possono visitare la cantina, assaggiare il menu del ristorante stellato Oseleta oppure puntare tutto sul relax e trascorrere la giornata nella Spa della villa che è dotata di piscine, docce emozionali, bagno turco e saune. Località Cordevigo Cavaion Veronese (VR) – Tel. +39 0457235287 – Scopri se è in offerta su Booking.

Splendido Bay Luxury Spa Resort. Per un soggiorno a 5 stelle con la propria dolce metà, anche l’hotel Splendido Bay Luxury Spa Resort può essere una valida opzione. Situato a Padenghe sul Garda e affacciato sul lago, il resort vanta oltre 70 camere, arredate con gusto e dotate di tutti i comfort e dispone di un ristorante che spazia dai piatti della tradizione italiana a quelli di cucina internazionale e di una splendida Spa che offre una grandissima varietà di trattamenti. Via Marconi, 99 / Padenghe Sul Garda (BS) – Tel. 030 207 7731 – Scopri se è in offerta su Booking.

Lido Palace. Ha 5 stelle anche il Lido Palace, il resort affacciato sulla sponda settentrionale del lago di Garda che è ospitato da un edificio restaurato nel 19° secolo. L’albergo annovera una bellissima area verde con giardini rigogliosi, due ottimi ristoranti gourmet e una grande Spa con piscine interne ed esterne e una zona interamente dedicata ai massaggi. Viale Carducci – Riva del Garda (TN) – Tel. +39 0464 021899 – Scopri se è in offerta su Booking.

Villa Cortine Palace Hotel. È un’antica dimora immersa nel verde delle colline, Villa Cortine Palace Hotel, il luogo giusto per chi desidera una pausa lontano dal caos cittadino. L’albergo ha oltre 50 camere, distribuite in una vecchia dimora in stile palladiano e in un edificio anni ’50, e arredate con mobili d’epoca, preziosi lampadari in vetro di Murano e tappeti magnifici che si affacciano tutte sul grande parco con alberi secolari. Viale C. Gennari n. 2 – Sirmione – Tel. +39 030.9905890 – Scopri se è in offerta su Booking.

Hotel Caesius Termae & Spa Resort. Intimità e riservatezza assicurati anche all’Hotel Caesius Termae & Spa Resort, che con le sue grandi vetrate permette di godere di un panorama unico sul lago di Garda. La particolarità? L’acqua termale di Bardolino sgorga proprio nella fonte di acqua oligominerale del centro termale della struttura e questo rende l’albergo il posto ideale per provare nuovi trattamenti depurativi, cure idropiniche e idroterapia. All’interno del centro termale è inoltre possibile scegliere tra una serie di trattamenti esclusivi: dal classico idromassaggio al bagno ozonato, dalla fitobalneoterapia alla talassoterapia . Via Peschiera 3 – Bardolino (VR) – Tel. +39 045 7219 100 – Scopri se è in offerta su Booking.