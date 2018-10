Una coccola di bellezza preziosa, i trattamenti Spa di lusso sono una remise en forme radicale da regalarsi fuggendo in un’oasi esclusiva dallo stress di tutti i giorni: per il viso, ogni centro benessere propone massaggi e programmi adatti a esigenze diverse: anti-aging, rimpolpanti, illuminati, idratanti, ma anche peeling profondi e lifting non chirurgici.

Sfruttano le proprietà del caviale e dell’oro, dell’ozono e dell’acido ialuronico; si avvalgono di speciali tecniche di massaggi e di innovativi strumenti tecnologici.

Dalle Dolomiti fino alla Sicilia, la redazione di Diredonna ha selezionato una lista di 15 trattamenti che promettono meraviglie.