William e Harry comunicato congiunto per smentire l’accusa di bullismo

I Principi William e Harry hanno smentito ufficialmente le accuse secondo le quali la Megxit sia stata causata dal bullismo del Duca di Cambridge. I due fratelli, in un raro comunicato stampa congiunto, hanno messo a tacere il velenoso gossip delle ultime ore.

“Nonostante chiare contraddizioni, una storia falsa è stata pubblicata oggi sui giornali del Regno Unito. Si è speculato sulla relazione tra il Duca di Sussex e il Duca di Cambridge” esordisce il comunicato. “Per due fratelli che si occupano da sempre di questioni relative alla salute mentale, l’uso di questo linguaggio così provocatorio è offensivo e potenzialmente dannoso“.

Il Principe William era stato accusato questa mattina dal Daily Mail e dalla BBC di comportamenti arroganti e di bullismo nei confronti del Principe Harry e Meghan Markle. Il rapporto insanabile tra i due fratelli sembrava essere la motivazione principale della decisione dei Duchi di Sussex per fare un passo indietro e vivere in Canada.

La smentita di queste accuse arriva poco prima dell’importante vertice di questo pomeriggio. A Sandringham la Regina Elisabetta e i Principi Carlo, William e Harry si riuniranno nel pomeriggio per decidere sulle questioni principali della Megxit. Tra di esse il trasferimento, i titoli nobiliari, il sostentamento economico.

La Regina viene descritta come una nonna addolorata dalla decisione di Harry. Il Principe Filippo è stato fotografato questa mattina mentre lasciava la residenza di Sandringham, perché, come Kate Middleton, non prenderà parte all’incontro. L’intervento di Meghan Markle è previsto invece via skype da Vancouver, dove si trova al momento con il piccolo Archie.