Vale LP non ce l’ha fatta ed è stata eliminata da X Factor 2021. La solista del roster di Emma si è esibita durante la terza puntata dei Live del talent show in una cover di Stavo pensando a te di Fabri Fibra, per poi cantare al ballottaggio il suo inedito Cheri. La sua performance non ha convinto però il pubblico, tanto da essere la meno votata tra i quattro scartati in gara ed è costretta ad abbandonare il programma.

Classe 1999 Valentina Sanseverino, questo il suo nome all’anagrafe, è originaria di Sparanise un paesino in provincia di Caserta e il suo nome d’arte è l’abbreviazione di Vale La Pena. Appassionata di musica da sempre, scrive i suoi pezzi per una necessità comunicativa, una sorta di terapia, come ha dichiarato ai Bootcamp. Nel 2018 ha iniziato a pubblicare i suoi brani in demo su Soundcloud per poi decidere di partecipare alle audizioni di X Factor 2021. Si è guadagnata l’accesso agli Home Visit dopo aver superato la fase iniziale fino ad arrivare al sì di Emma Marrone e diventando una dei dodici finalisti che hanno avuto accesso ai Live.

Il suo primo Ep si intitola Fine Fra’ Me e contiene il singolo Cherì, la canzone con cui si è presentata alla fase iniziale dei provini. Tra il 2020 e il 2021 ha pubblicato altri brani come Carini, Temporale, America e Lo so che lo sai. Inoltre, ha firmato un contratto editoriale come autrice con Sugar e vanta collaborazioni con colleghi come CoCo e Lil Jolie. Pare proprio che sia quest’ultima artista ad averla spinta a partecipare al talent show.