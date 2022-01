Cinquanta sfumature di grigio: tutti i segreti di stile di Anastasia Steele

Cinquanta sfumature di grigio, in onda il 12 gennaio su La5, è uno dei film che ha fatto più discutere negli ultimi anni: uscita nel 2015, è la prima pellicola tratta dai romanzi erotici di E. L. James (seguita poi da altri due capitoli), e ha suscitato non poco scalpore. Protagonista è Dakota Johnson, nei panni di Anastasia Steele, una giovane studentessa che rimane ammaliata dall’affascinante Christian Grey (Jamie Dornan). E, insieme al personaggio, si evolve anche il suo look, che la trasforma da ragazza ingenua e acqua e sapone in una donna sensuale e sofisticata.

All’inizio del film, infatti, lo stile di Anastasia è quello di una studentessa come molte altre. Anzi, di una ragazza per niente interessata alla moda o al make up. La prima volta che incontra Christian Gray, ad esempio, indossa una camicetta a fiori dal gusto un po’ retrò, un cardigan blu e una gonna a ruota: un look volutamente trasandato e poco fashion, come ha raccontato il costumista Mark Bridges. In altre scene la vediamo con abiti molto semplici: jeans, gonne, abiti a pois, scarpe basse, trench.

Ma, quando inizia la sua relazione (fatta soprattutto di sesso e bondage) con Gray, ecco che con lei inizia a cambiare anche il look. Anastasia inizia ad indossare abiti più raffinati, sensuali ma mai volgari. Come ad esempio l’abito color pesca che la ragazza sfoggia per conoscere la madre di Christan: un outfit che unisce il bon ton ad un tocco di femminilità e sensualità.

Anche il beauty look che la make up artist del film Victoria Down ha pensato per Dakota Johnson cambia nel corso della pellicola. Se, infatti, all’inizio Anastasia Steele è quasi del tutto disinteressata al trucco, con il passare del tempo il suo look diventa sempre più femminile e sofisticato. Gli occhi si fanno più intensi, con ombretti sui toni del grigio e la matita sfumata, mentre per l’incarnato la scelta ricade su un blush rosato. Ma il fulcro del make up di Anastasia sono certamente le labbra, protagoniste assolute delle scene più hot del film: Down ha puntato su un effetto stained lips, con il rossetto sfumato in modo da lasciare una sorta di macchia sulle labbra, come se fossero appena state baciate.