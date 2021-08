A volte i segreti uccidono: tutto sul thriller con Jade Harlow

Per gli amanti del thriller su RaiDue arriva una prima tv da non perdere. Si tratta del film A volte i segreti uccidono nel prime time del secondo canale nazionale il 27 agosto 2021. La pellicola, ricca colpi di scena, è del 2019 e il titolo originale è A daughter’s deception. È prodotto da MarVista Entertainment per Lifetime, il canale via cavo americano, che l’ha mandato in onda la prima volta. Diretto da Devon Downs e Kenny Gage, dura circa novanta minuti e sarà disponibile anche su Rai play in streaming.

Nel trailer originale si percepisce tutta la tensione del film. Laura Parker è sposata con Michael e insieme sono i genitori dell’adolescente Skylar. Nonostante la sua vita appaia perfetta non è mai riuscita a dimenticare un evento drammatico del suo passato. Da adolescente, infatti, rimase incinta e fu costretta dai suoi genitori a dare la sua bambina in adozione, una perdita che non è mai riuscita a superare fino in fondo. Un giorno, di punto in bianco, suona il campanello. Alla porta è la ventenne Bree e si presenta come sua figlia. Laura, che per tutta la vita a pensato a lei, è felicissima e accoglie la ragazza con entusiasmo nella propria vita e in quella della sua famiglia.

Nel frattempo Skylar stabilisce subito un bel rapporto con Bree. Ma questa non è quello che sembra, la facciata perfetta nasconde una pericolosa sociopatica, disposta a tutto per ottenere ciò che desidera. Subito dopo che è tornata nella vita di Laura, i genitori di quest’ultima vengono trovati morti per un’intossicazione da monossido di carbonio. Laura non aveva contatti con loro da più di 20 anni, praticamente da quando le fecero abbandonare la figlia. La polizia ritiene sia stato un incidente mortale. In realtà è solo l’inizio della vendetta di Bree.

Il cast