Doppia detersione: a cosa serve, come si fa e prodotti da usare

Una delle fasi più importanti della skincare routine quotidiana è la detersione. Detta così sembra una faccenda semplice, in realtà potrebbe diventare più importante e strutturata di quello che si pensa: esiste infatti la doppia detersione.

No, non si tratta di un errore di battitura e così come suggerisce il suo stesso nome, la doppia detersione (nota anche come double cleansing) è nata in Corea, ed è una tecnica per pulire il viso formata da due passaggi fondamentali, che si realizzano con l’utilizzo di due prodotti distinti e ben precisi.

Ancora una volta quindi la tradizione della cura della pelle coreana offre spunti innovativi per migliorare l’aspetto del viso. Si ritiene che la doppia detersione in realtà sia nata dalle mani delle geishe giapponesi, per rimuovere l’abbondante e particolare make up che per tradizione usano. In Corea poi è stata sviluppata fino a farla diventare un vero e proprio segreto di bellezza.

Come realizzare la doppia detersione

Come abbiamo detto la doppia detersione si articola in due step principali che si compiono con l’utilizzo di due prodotti specifici:

la prima fase si compie con un detergente a base oleosa ;

; La seconda fase con un prodotto schiumogeno.

Non servono accessori a supporto come dischetti di cotone o panni in microfibra che possono essere invece usati in altri tipi dei skincare.

Andando quindi con ordine:

si procede applicando un olio struccante e lo si massaggia sul viso con le dita, senza utilizzare dischetti o acqua. Quest’azione può richiedere qualche minuto, in quanto è necessario effettuarla con cura per sciogliere tutto il trucco presente sul viso; subito dopo e senza risciacquare si passa alla seconda fase, applicando un detergente schiumogeno direttamente sul viso; infine, si risciacqua tutto con abbondante acqua tiepida e si passa ad asciugare il viso, tamponando con cura.

La doppia detersione, servendosi di soli due prodotti, è ritenuta molto indicata sulle pelli sensibili, ma risulta efficace anche per le pelli normali e per tutte quelle persone che non amano struccarsi con l’uso di latte detergente, salviette struccanti o dischetti, queste ultime sono tecniche che spesso irritano la pelle e anziché pulire, peggiorando la situazione e agendo solo in superficie.

Doppia detersione, quali prodotti usare

Ora che abbiamo chiarito come si effettua, vediamo insieme quali sono i prodotti attualmente in commercio perfetti per effettuare la doppia detersione.

PIXI: Double Cleanse, duo detergente

Pixi ha pensato di semplificare la vita di chi vuole provare la doppia detersione creando una pratica confezione che contiene due detergenti in un solo prodotto: da una parte contiene l’olio per eliminare il make-up, dall’altra una mousse detergente per pulire in profondità e rimuovere le impurità, preparando la pelle per i trattamenti successivi. Il prodotto è stato creato da Caroline Hirons, esperta nei trattamenti per la pelle. È inoltre stato preparato con ingredienti vegetali che fanno bene alla pelle. L’olio detergente contiene vitamina E, olio di camelia, e olio di enotera biennale. La mousse detergente invece contiene vitamina C, complesso ai peptidi e arginina. Un vero cocktail di bellezza.

Disponibile su Sephora a 31,50 euro Acquista ora

Caudalie Vinoclean – Schiuma Detergente + Olio Trattante Struccante

Caudalie ha lanciato due prodotti della linea Vinoclean che si sposano perfettamente con le azioni da compiere durante la doppia detersione.

L’olio trattante struccante è composto da oli vegetali nutrienti di origine totalmente naturale, sono: l’olio di mandorla dolce, di ricino, di vinaccioli d’uva e di girasole. È efficace su tutti i tipi di trucco, anche quello più resistente e waterproof. Ideale per una detersione efficace, rapida e senza dischetti di cotone. La sua texture oleosa si trasforma in latte a contatto con l’acqua.

Disponibile su AmicaFarmacia a 15,10 euro Acquista ora

La schiuma detergente è composta al 97% da ingredienti di origine naturale, si trasforma in una mousse soffice e leggera per una detersione delicata. In più ha un profumo buonissimo: unisce le note fiorite della rosa, del legno bianco, dell’anguria, delle foglie di violetta e del pepe rosa.

Disponibile su AmicaFarmacia a 13,90 euro Acquista ora