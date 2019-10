Le creme all’aloe vera per il corpo sono un must che non può mancare nella beauty routine per pelli sensibili e delicate, grazie alle proprietà non solo idratanti: per questo la nostra redazione ha selezionato la top 5 dei prodotti da acquistare anche online.

L’aloe vera è una pianta nota in tutto il mondo per la sua azione calmante e riparatrice in caso di scottature, eritemi solari, punture di insetti e in tutti i casi che quotidianamente espongono la pelle al rischio di irritazioni e prurito. La crema ricavata dall’aloe vera nutre, idrata, cicatrizza e ha anche funzioni anti-età grazie a composti che contano oltre 150 attivi, tra cui minerali come zinco e selenio e vitamine B, C, E.

Le migliori creme all’aloe vera per il corpo in commercio hanno un INCI semplice, che rispetta la pelle e la natura, vengono da brand riconosciuti tra i più esperti del settore beauty bio, hanno un buon rapporto qualità prezzo.

Ecco la top 5 delle creme all’aloe vera per il corpo, selezionate tra le proposte Amazon, con caratteristiche, prezzi e il link per acquistarle direttamente online.

Phytorelax Laboratories Multipurpose Aloe Crema Hands-Face-Body

Una crema cosmetica formulata per proteggere e idratare le pelli più sensibili, delicate e intolleranti. Può essere applicata sia sulla pelle del viso che sulle mani e tutto il corpo, senza ungere. Contiene il 20% di succo di aloe vera di derivazione biologica, il 98% degli ingredienti naturali ed è vegan friendly.

Pro: si assorbe velocemente e la fragranza è molto delicate

Prezzo 8,04 euro per 250 ml. Acquista qui

La nostra scelta: a fronte di un prezzo accessibile a tutti, come sempre Phytorelax garantisce un prodotto dagli ottimi risultati, formulato con ingredienti naturali che rispettano ambiente e animali.

BIOEARTH Crema Corpo Nutriente a base di Aloe

Una formulazione ricca e nutriente in grado di aiutare la pelle sensibile e delicata a reintegrare le sostanze emollienti e nutritive perse durante la giornata. È stata pensata per agire in modo lento e profondo, permettendo così alla cute di assimilare gradualmente i principi vegetali e biologici di cui è composta, per questo è perfetta per una coccola serale.

Pro: lascia la pelle morbidissima

Prezzo 16,80 euro per 200 ml. Acquista qui

Total Activation Aloe Butter

Grazie al 100% puro gel di aloe vera (proveniente dalla Hawaii) idrata, cura e ringiovanisce l’epidermide. La formula è arricchita da burro di Shea (proveniente dal Karitè), burro di cacao e vitamina B5, che rinforza la pelle e migliora la cicatrizzazione.

Pro: piacevole da stendere, non unge nonostante la consistenza

Prezzo 25 euro per 237 ml. Acquista qui

LR Aloe Via Aloe Vera Special care box

Un cofanetto SOS per chi ha bisogno di una cura cosmetica idratante intensiva per una pelle secca, sensibile e da riparare, che può essere anche una perfetta idea regalo. Il set comprende un gel concentrato rinfrescante, una crema al propoli e un praticissimo instant emergency spray.

Pro: il set permette una cura intensiva e facile, anche per le più pigre

Prezzo 38,50 euro per un prodotto da 150 ml e due da 100 ml. Acquista qui

Omia Dermo Crema Corpo biologica Aloe Vera

Dal marchio Omia, un trattamento nutriente intensivo per il corpo a base di gel di aloe barbadensis miller da agricoltura biologica certificata. La formulazione dalle proprietà rigeneranti e nutrienti è arricchita di Glicerina, burro di Karitè, olio di mandorle di origine biologica, che ne sostengono l’azione restitutiva. Pro: dal profumo delicato e gradevole, non unge e lascia la pelle liscia

Prezzo 11,50 euro per 250 ml. Acquista qui

Il miglior rapporto qualità prezzo: un prodotto con la garanzia della certificazione, senza parabeni, oli minerali, PEG, coloranti sintetici, siliconi, a un prezzo ragionevole e che dà al tempo stesso ottimi risultati.