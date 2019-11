Acqua profumata per viso e corpo: prodotti migliori

Alternativa delicata e rinfrescante al profumo, l’acqua profumata per viso e corpo è priva di alcol e idratante, leggera e avvolgente.

Le essenze presenti nelle formule sono perfette anche come aromaterapia dall’effetto energizzante, rilassante o distensivo: l’acqua per il viso è uno step da inserire all’interno della skincare routine per beneficiare del suo effetto lenitivo e purificante; alcuni spray sono formulati con oli essenziali che funzionano come un tonico per la pelle e per questo possono essere utilizzati come un complemento alla pulizia del viso.

Il grande vantaggio dell’acqua profumata? Può essere spruzzata ovunque, non solo nei punti più classici, ma su tutto il corpo e anche sui capelli. Si sceglie in base ai propri gusti, tenendo presente che la lavanda è indicata per le pelli impure, mentre la rosa si prende cura della cute sensibile o arrossata. Le più adatte per la bella stagione sono quelle con all’interno gli agrumi. Le floreali ricordano bouquet con rose, peonie, fiori d’arancio, accanto a fragranze esotiche come orchidea e tiarè o acquatiche come la ninfea. Una nota asprigna regala un tocco diverso con ingredienti come tè, cocco, uva, foglie di basilico. Ecco le preferite della redazione.

1. Profumo della Felicità di Collistar

Arricchito da oli essenziali euforizzanti ed estratti mediterranei rigeneranti che ne fanno un vero trattamento di bellezza per il corpo e di benessere per lo spirito.

Caratteristiche : note frizzanti di pompelmo e mandarino, un cuore di fior di loto e nuance vellutate della peonia ed illuminate dal pepe rosa e dal ribes. Nel fondo, le note di osmanthus e di vetiver e musk

Prezzo consigliato: 43 euro

2. Eau de Jardins Clarins

Associa il profumo all’azione delle piante, i principi dell’aromaterapia a quelli della fitoterapia. Per la prima volta, un’acqua di trattamento associa tre estratti di germogli, raccolti o coltivati in Francia nel rispetto dei principi dell’agricoltura biologica. La pelle ritrova inedita freschezza e morbidezza

Caratteristiche : oli essenziali di bergamotto, arancia e pompelmo del Brasile

Prezzo consigliato: 52 euro

3. Acqua rilassante profumante Nuxe

Rilassante e rinfrescante per tutti i tipi di pelle. Acqua sensuale e discreta si spruzza come un profumo, ricopre il corpo di un velo delicato e rinfrescante. Lascia sulla pelle solo un sussurro della suo profumo delicato e affascinante.

Caratteristiche : armonia di cocco, mandorla e fiori d’arancio, con sensuali note di muschio e vaniglia

Prezzo consigliato: 20 euro

4. Eau de Beauté Caudalie

Ispirata all’elisir di giovinezza della Regina di Ungheria nel XVI secolo, la formula è composta al 100% da ingredienti di origine naturale, ricca di estratti di piante preziose, rivela la luminosità dell’incarnato, distende i tratti e restringe i pori.

Caratteristiche : 100% di ingredienti di origine naturale

Prezzo consigliato: 36 euro

5. Eau Pure Biotherm

Una fragranza rivitalizzante come le rapide di un torrente, un fresco percorso aromatico, ricco di frutti verdi, puri e benefici: il tè verde, il lime e il kiwi. Un’acqua di trattamento che trae dal cuore della natura tutti i suoi benefici per la pelle, grazie agli oli essenziali di salvia e lime.

Caratteristiche : mix di bergamotto italiano, petitgrain, limone e mandarino emerge in netto contrasto con la foglia di shiso

Prezzo consigliato: 36,50 euro

6. All Over Body Spray Sole di Positano di Tom Ford

Si fonde delicatamente con le note olfattive di Sole di Positano, aggiungendo una nuova dimensione rivitalizzante alla fragranza di Tom Ford. Può essere vaporizzato con estrema facilità su tutto il corpo grazie a una perfetta concentrazione della formula.

Caratteristiche : arricchita con oli essenziali di salvia e lime

Prezzo consigliato: 60 euro

7. The Ritual of Karma di Rituals

Profumo per capelli e corpo The Ritual of Karma. Dona ai tuoi capelli e alla tua pelle un profumo delicato.

Caratteristiche : piacevole profumo di loto bianco e tè bianco biologico

Prezzo consigliato: 17,50 euro

8. Eau du Brasil Cinq Mondes

Acqua aromatica dal potere rinfrescante e rivitalizzante. Creata da Olivia Giacobetti, questa composizione originale consentirà un vero e proprio percorso sensoriale paragonabile a un tuffo nella natura. Eau du Bresil è un accordo di polpa fresca di limone verde del Brasile e legno bianco, addolcito con acqua di cocco.

Caratteristiche : accordo di polpa fresca di limone verde del Brasile e legno bianco, addolcito con acqua di cocco

Prezzo consigliato: 54 euro