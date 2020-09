Tonico viso: a cosa serve, quando si usa e i prodotti con il miglior Inci

Benessere della pelle a 360° grazie al tonico viso, un prodotto beauty che purifica la cute in profondità e apporta diversi benefici. La sua funzione principale è quella di depurare la pelle a fondo dopo la detersione, al mattino e alla sera. In realtà può essere usato anche in altri modi, tutti molto utili ed efficaci per la salute della pelle del viso. Creando un’impercettibile pellicola aiuta a proteggere la pelle dalle impurità quotidiane, di giorno e di notte.

Tra i diversi prodotti in commercio, bisogna fare attenzione all’Inci e al contenuto, che sia il più possibile naturale e sano.

Tonico viso: a cosa serve?

Il tonico viso è una composizione che si differenzia dai detergenti e struccanti, compresa ad esempio l’acqua micellare o lo struccante bifasico, per la sua funzione principale. Se infatti gli altri articoli beauty servono a rimuovere il trucco e le impurità durante la pulizia del viso, il tonico rappresenta un trattamento a sé. Si applica solitamente dopo la detersione e non deve essere risciacquato. Grazie alle sue proprietà riesce a eliminare i residui più in profondità, ma i benefici e gli usi del tonico viso sono anche molti altri.

1. Rimuove i residui e purifica la pelle

Non solo residui di smog, agenti atmosferici, sporcizia e trucco, ma anche ad esempio dell’acqua del rubinetto, che può contenere troppo calcare e rovinare la pelle nel lungo termine. Oppure di alcuni prodotti per la pulizia del viso come il latte detergente difficile da rimuovere completamente solo sciacquando la pelle.

2. Regolarizza il pHdella pelle

Il tonico crea una barriera invisibile e sottilissima sulla pelle, in grado di proteggere il film idrolipidico. È in grado così di regolarizzare il pH naturale della pelle, quando viene alterato dagli agenti esterni. Riporta infatti la pelle alla sua regolare acidità dopo che è stata lavata con acqua calcarea e dai prodotti usati per la pulizia del viso.

3. È seboregolatore

Oltre a riequilibrare il pH, il tonico viso regolarizza anche la presenza di sebo sulla pelle, specialmente quella grassa o impura. Agisce rimuovendo il sebo in eccesso e di conseguenza eliminando l’effetto lucido che questo dà alla pelle. La barriera che forma sulla pelle inoltre restringe i pori dilatati per la pulizia e uniforma il colorito della pelle, sistemando eventuali discromie.

4. Prepara la pelle

Un’altra azione utile del tonico viso è quella di preparare la pelle ad assorbire meglio i prodotti della beauty routine. Dopo la detersione e l’applicazione del tonico infatti, è importante stendere sul viso un prodotto che mantenga gli effetti benefici e la pelle protetta. Si può scegliere di applicare un siero viso oppure una crema viso idratante adatta al proprio tipo di pelle, sia al mattino che alla sera per prepararsi alla notte.

5. Rivitalizza i tessuti

Il tonico svolge anche un’opera rivitalizzante, perché stimola la produzione di elastina e collagene, le proteine adibite a fornire elasticità e giovinezza alla pelle. Per questo è ideale anche per rivitalizzare il tessuto cutaneo e favorire il lavoro delle cellule della pelle.

6. Azione rinfrescante, addolcente e decongestionante

Infine, il tonico viso svolge ulteriori azioni benefiche sulla pelle, che risulta più morbida, lenita e pulita dopo il suo utilizzo. Infatti ha azione rinfrescante, energizzante, addolcente e decongestionante, così che vengono ridotti rossori e irritazioni, e la pelle del viso è completamente rinata.

Tonico viso: come e quando si usa

Grazie alla sua azione profondamente purificante il tonico viso non va utilizzato da solo, ma, come abbiamo visto, accompagna altri prodotti della skincare routine. Si usa due volte al giorno, una al mattino dopo la pulizia del viso e l’eventuale applicazione del make-up, e una alla sera, prima di applicare la crema per la notte. Prima di stendere il tonico, è sempre bene usare uno struccante per rimuovere make-up e altri residui, e poi detergere bene la pelle con il detergente viso preferito.

Dopo aver asciugato con cura la pelle, tamponando il viso con l’asciugamano, senza strofinarlo, si passa all’applicazione del tonico. Si mette qualche goccia su un dischetto di cotone e si picchietta sul viso e sul collo, cercando di evitare il contorno occhi. Il tonico viso non va risciacquato perché gli ingredienti contenuti devono avere tempo e modo di agire con calma e penetrare nella pelle.

Dal momento che il tonico è particolarmente liquido, bisogna poi attendere che si asciughi da solo. Quando si sente che la pelle lo ha assorbito completamente, si può applicare la crema idratante. Se composto da ingredienti naturali e senza alcol o altre sostanze nocive, il tonico viso è perfetto da usare tutti i giorni, donando benefici incredibili alla pelle, senza irritarla o rovinarla.

Tonico viso fai da te: come fare?

Realizzare un tonico viso casalingo non è complicato, basta avere gli ingredienti giusto per ogni tipo di pelle. Esistono infatti delle ricette fai da te efficaci e naturali, che fanno bene, anche meglio dei prodotti in commercio che contengono sostanze non sempre buone. Vediamo allora come fare un tonico viso fai da te.

1. Tè verde e limone

Una ricetta ottimale per tutti i tipi di pelle, specialmente quelle miste, è il tonico fai da te al tè verde e limone. Il tè verde è uno degli ingredienti che si trovano in natura con il maggior numero di antiossidanti. La sua azione sulla pelle contrasta i radicali liberi e l’invecchiamento cellulare, oltre ad avere effetto astringente e antinfiammatorio, combattendo eventuali irritazioni o rossori. Il limone ha azione purificante e disinfettante.

Ingredienti:

due bustine di tè verde o in alternativa qualche goccia di tea tree oil;

4-5 gocce di succo di limone;

acqua.

Procedimento:

portare l’acqua a ebollizione; inserire le 2 bustine di tè verde; lasciare in infusione per qualche minuto; aggiungere le gocce di limone; far raffreddare il tonico; se si utilizza l’olio essenziale tea tree oil si conserva maggiormente, senza dover ripetere il procedimento ogni volta.

2. Camomilla

Per la pelle secca e particolarmente sensibile il tonico ideale è quello a base di camomilla. Infatti questo ingrediente è in grado di donare grande idratazione, ma svolge anche una funzione lenitiva, calmante e antinfiammatoria, ma in maniera molto delicata.

Ingredienti:

un cucchiaio di fiori secchi di camomilla o in alternativa 2 bustine di camomilla;

acqua.

Procedimento:

portare l’acqua a ebollizione; mettere in infusione la camomilla; lasciare riposare per qualche minuto; far raffreddare.

3. Rosmarino

Una ricetta perfetta per chi ha la pelle grassa e impura è il tonico al rosmarino, con aggiunta di aceto di mele. Il primo ingrediente svolge un’azione antiossidante e antibatterica, oltre che astringente, in grado quindi di restringere i pori dilatati ed eliminare il sebo in eccesso. L’aceto di mele offre invece un effetto più purificante e disinfettante, per un risultato completo ed efficace.

Ingredienti:

un rametto di rosmarino oppure poche gocce di olio essenziale; 3-4 gocce di aceto di mele; acqua.

Procedimento:

mettere il rametto di rosmarino in acqua; portare l’acqua a ebollizione; aggiungere le gocce di aceto di mele; filtrare il liquido ottenuto con un colino per eliminare le foglie; lasciare riposare per qualche minuto; far raffreddare e conservare in frigorifero per qualche giorno in un vasetto di vetro.

Tonico viso: come leggere l’Inci

Il tonico per il viso si presenta come una soluzione acquosa, composta sostanzialmente da acque distillate aromatiche, soluzioni idro-alcoliche o essenze ed estratti vegetali. Grazie alle sue molteplici azioni benefiche, il tonico viso esiste in versioni diverse a seconda degli ingredienti usati, che si adattano ai diversi tipi di pelle. Esistono quelli idratanti, addolcenti, astringenti, rassodanti o antinfiammatori. Anche se oggi si trovano anche molti prodotti completi, con più funzioni.

Per un’azione e un risultato efficaci ma delicati e non nocivi, è fondamentale scegliere un prodotto con un buon Inci, ovvero che contengano esclusivamente ingredienti vegetali o naturali. Se consideriamo altri prodotti di bellezza, è più difficile trovare prodotti del tutto naturali, mentre il tonico si presta perfettamente, poiché già di base è composto da distillati di elementi che si trovano in natura.

Pertanto è quasi d’obbligo impegnarsi un pochino di più per trovare il prodotto giusto, e non lasciarsi ingannare da quelli più commerciali che nascondono presenza di parabeni e soluzioni pericolose sotto diciture di falsa naturalità. Con poca pratica si impara a leggere e riconoscere i prodotti biologici e certificati, che garantiscono un ottimo Inci.

In erboristeria o online si trovano facilmente anche a prezzi buoni tonici per il viso assolutamente naturali, con ingredienti che hanno effetti e proprietà benefici senza alcuna aggiunta.

Tonico viso: i migliori bio e con un buon Inci

Compresa l’importanza di scegliere prodotti il più possibile naturali, è ora di vedere dove effettivamente quali sono i migliori tonici viso disponibili da acquistare anche online e dove trovarli. Ad esempio il tonico con idrolato di rosa bio de La Saponaria è un prodotto bio e completamente naturale, infatti il suo Inci contiene sostanzialmente solamente questo elemento. Così anche il tonico viso eco-biologico OMI Acon Olio di Mandorla ed Estratto di Malva.

Noi abbiamo selezionato 5 tra i migliori tonici viso bio o con un buon Inci adatti alle varie esigenze della pelle.

1. Sukin Tonico Spray Idratante

Il tonico spray idratante di Sukin è un prodotto naturale, combina l’azione della camomilla tedesca con l’acqua di rose per creare un tonico che lenisce e tonifica la pelle. Ideale per pelli secche e miste, quando la pelle è stressata o ha bisogno di riacquisire vitalità. Comodo lo spray, che permette di spruzzare il tonico anche dopo la pulizia direttamente sul viso. Ingredienti completamente naturali e rispetto per l’ambiente, infatti Sukin è certificata 100% a emissioni zero.

Disponibile su Lookfantastic a 9.45 euro

2. Tonico viso all’Avena di Bottega Verde

Il tonico viso extra dolce per pelli delicate e sensibili di Bottega Verde all’Avena presenta un ottimo Inci, formulato con il 99% di ingredienti di origine naturale e vegetale considerando l’acqua, senza parabeni, siliconi, cessori di formaldeide, SLES, coloranti, EDTA, oli minerali e profumo. L’Avena contiene diversi elementi benefici per la pelle, è ricca di polifenoli, antiossidanti in grado di proteggere e ringiovanire la pelle. Inoltre è ricca di zuccheri ed è molto idratante.

Disponibile su Bottega Verde a 6,99 euro

3. Caudalie lozione tonica idratante viso

La lozione tonica di Caudalìe è arricchita con Vinolevure® idratante, che fornisce una pulizia profonda e rivitalizza le cellule della pelle. La formula ad alta tolleranza è dermatologicamente e oftalmologicamente testata, senza alcol e ipoallergenica, con un buon Inci naturale.

Disponibile su Lookfantastic a 21,95 euro

4. Skin toner – Tonico viso di Dr. Organic

Il tonico viso di Dr. Organic Rose Otto è un mix di ingredienti naturali e vegetali, per un’azione completa per pelli normali e miste, perché permette di equilibrare il ph della pelle, lenire e purificare la pelle. Contiene Olio Essenziale di Rose Biologico, Acqua di Rose, Aloe Vera, Amamelide, un idrolato utilissimo come tonico, Camomilla, Fiori di Tiglio, Calendula, Passiflora, Pantenolo, Vitamina C, Oli Essenziali di Geranio e Garofano.

Disponibile su Douglas a 14,99 euro

5. Acqua di alle Rose

L’Acqua Distillata alle Rose Roberts è un tonico viso rinfrescante, composto dall’essenza di tre rose. Ottimo anche per le pelli più delicate, mantiene la cute del viso elastica e morbida, riattiva le cellule e previene rossori e irritazioni, grazie a una pulizia profonda e azione lenitiva. L’Inci del prodotto è buono, con ingredienti per lo più naturali.

Disponibile su Douglas a 3,99 euro