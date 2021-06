Acqua solare (abbronzante, rinfrescante e protettiva): quando e come usarla

Con l’arrivo dell’estate si fa impellente il desiderio di sentirsi rinfrescati. L’acqua solare si inserisce proprio in questo contesto e, grazie alle formulazioni più innovative, è un prodotto in grado non solo di rinfrescare ma anche di idratare e proteggere la pelle dall’esposizione solare.

L’acqua solare quindi non è solo un gesto di piacere, bensì anche un modo di prendersi cura della propria pelle in estate. Le migliori acque solari svolgono un’azione protettiva sugli strati più superficiali della pelle, le formulazioni più innovative e di ultima generazione contengono anche un leggero filtro UV.

Come e quando usare l’acqua solare

Nonostante le sue caratteristiche però l’acqua solare non fornisce un’adeguata protezione dai tutti i raggi dannosi UVA e UVB: per questo è necessario usare sempre e comunque le creme solari con alti fattori di protezione.

L’acqua solare è un perfetto complemento ai prodotti cosmetici estivi da tenere nella pochette della borsa da mare. Nella borsa da città, invece, non deve mancare il face mist, il cosmetico che si applica anche sul make up). In questo modo sarete sicure di essere protette nel modo adeguato e certe di rinfrescavi dalla calura estiva in tutta sicurezza.

Vi raccomandiamo... A cosa serve e come si usa il doposole

Non solo acqua, cosa contiene l’acqua solare

Le acque solari più pregiate contengono componenti naturali che idratano la pelle e ne migliorano il tono, si nebulizzano con facilità ed essendo a base di acqua si dissolvono con altrettanta semplicità, senza ungere o appesantire la pelle. Tra gli ingredienti più gettonati delle acque solari c’è l’aloe vera, con le sue ben note proprietà:

idratante;

antinfiammatoria e cicatrizzante;

emolliente.

Le acque solari dunque sono un ottimo coadiuvante ai prodotti che solitamente si usano in estate per proteggersi dal sole aggressivo. Altre acque solari solitamente sono arricchite con vitamine specifiche per proteggere la pelle e per stimolare l’abbronzatura. Le più importanti per la pelle esposta al sole sono:

Alla base delle acque solari c’è sempre chiaramente l’acqua, così come indica la sua stessa definizione: il veicolo perfetto per nebulizzare sul corpo attraverso l’erogazione spray le sostanze nutritive rinfrescanti.

Acqua solare: quali acquistare

Se si vuole andare al mare sicuri di avere con sé anche un acqua solare spray, eccone alcune disponibili per l’acquisto online.

Clinians – Acqua solare abbronzante rinfrescante con vitamine

Ha una formula abbronzante: stimola l’abbronzatura nutrendo al contempo la pelle grazie alle vitamine. L’effetto rinfrescante rilascia una piacevole sensazione di freschezza.

Disponibile su Douglas a 5,95 euro Acquista ora

PIXI – Spray solare

Si tratta di una sorta di solare invisibile con filtro SPF 30 ad ampio spettro, che scherma leggermente la pelle dai dannosi raggi UV. La sua formula crea infatti un velo di protezione sulla pelle, prevenendo scottature e il temutissimo invecchiamento precoce. Questo prodotto contiene estratti di semi di girasole e cetriolo per ammorbidire, idratare e rinfrescare la pelle. Può essere applicato prima o dopo il make-up, anche più volte al giorno e ovviamente sotto al sole. La pelle risulterà morbida e protetta, per una piacevole sensazione di comfort.

Disponibile su LookFantastic a 20,45 euro Acquista ora

Ambre Solaire – UV Water Aloe Vera Clear Sun Cream Spray

È uno spray solare invisibile con SPF 20. Contiene anche aloe vera e fa parte della linea Ambre Solaire di Garnier. È una formula bifasica che scherma immediatamente la pelle dai danni del sole e la rinfresca con la sua texture a base d’acqua. Arricchita con acqua di aloe vera, è una protezione ad ampio spettro che allo stesso tempo idrata la pelle, creando un effetto vellutato e invisibile, senza lasciare residui appiccicosi.

Disponibile su LookFantastic a 15,95 euro Acquista ora