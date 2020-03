Adele: il suo produttore ci aggiorna sul nuovo album in arrivo

Uno dei produttori del nuovo album di Adele, Ryan Tedder, ci aggiorna sul nuovo disco in arrivo, affermando che la cantante è più in forma che mai. Il produttore afferma che l’artista di Hello stupirà il suo pubblico con i nuovi brani, e che non ha mai cantato così bene. Adele ha recentemente svelato che il suo nuovo album uscirà a settembre, e di conseguenza non manca molto al primo singolo. La cantante ha perso notevolmente peso nell’ultimo anno, per condurre uno stile di vita più salutare per suo figlio Angelo. L’artista è stata a lungo lontana dalle scene per dedicarsi a lui, dopo il divorzio dal marito Simon Konecki, ma è pronta a tornare.

Ryan Tedder è al lavoro con Adele al suo nuovo disco, che dovrebbe arrivare a settembre. Il popolare musicista e frontman dei OneRepublic dichiara al The Sun che vedremo una nuova Adele.

“Adele canta meglio che mai in questo disco, preparatevi a restare sbalorditi dalla nuova versione di se“. Questo sarà il suo primo disco da 25 del 2015. Ryan e Adele hanno giò lavorato insieme in passato su brani noti come Rumour Has It e Remedy.

Una nuova immagine e un nuovo sound, Adele ha le carte in tavola per un grande successo questa volta. I fan sono molto curiosi, e chissà se ameranno questo presunto stravolgimento nella carriera della loro eroina. Il nuovo disco di Adele, ancora senza nome, è tra i più attesi di questo 2020, insieme a quelli di Rihanna, Lady Gaga e Katy Perry. Ryan Tedder è al lavoro anche sugli album di queste ultime due artiste.