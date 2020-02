Adele, nuovo album in uscita a settembre 2020?

Settembre 2020: potrebbe essere questo il mese in cui vedrà la luce l’atteso nuovo album della pluripremiata cantante Adele. Molte sono le indiscrezioni e le voci di corridoio tutte scaturite dalla diffusione di un video in cui si sente senza tema di smentita Adele pronunciare, in sordina: “Aspettate il mio album per settembre“, seguita da un grande boato.

Adele Laurie Blue Adkins nasce a Londra, nel quartiere Tottenham, il 5 maggio 1988. Da quando le sue hit hanno fatto il giro del mondo, la cantante inglese ha fatto incetta di premi e riconoscimenti: basti ricordare gli undici dischi di platino nel 2015, grazie all’album “25“, dopo aver venduto più di dieci milioni di dischi soltanto negli Stati Uniti. Celebri i brani che hanno mandato in visibilio milioni di fan “Chasing Pavements”, “Set Fire To The Rain”, “Someone like You”, “Turning Tables”, “Send My Love (To Your New Lover)”, “Rolling in the Deep” e “When We Were Young”.

E adesso? Nel video girato in occasione del matrimonio di una sua cara amica, quelle parole che hanno lasciato pochi dubbi sull’imminente pubblicazione della sua nuova fatica: “Aspettate il mio album per settembre”. Sarà così? Ai posteri l’ardua sentenza.