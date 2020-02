Adele perde 45 chili grazie alla dieta delle 1000 calorie

Adele ha perso ben 45 chili, come dimostrano le nuove foto in tuta, grazie alla dieta delle 1000 calorie al giorno. La cantante era apparsa irriconoscibile nei giorni scorsi all’after party degli Oscar organizzato da Beyoncé e Jay-Z, mostrando la sua trasformazione. Nei nuovi scatti dei paparazzi a Los Angeles possiamo ammirare il suo cambiamento, deciso da Adele per un futuro migliore per il figlio Angelo.

Cappellino da baseball, maglia con la zip e leggins neri, così la nuova Adele appare per le strade della California, durante una sessione di corsa. Nel selfie con la presentatrice polacca Kinga Rusin al party degli Oscar 2020, la cantante aveva fatto molto discutere per la sua trasformazione. Ben 45 chili persi in sei mesi, da quando, dopo il divorzio da Simon Konecki lo scorso settembre, ha scelto di condurre uno stile di vita più sano. Adele lo ha fatto per motivazioni di salute, per poter garantirsi un futuro al fianco del figlio Angelo, di sette anni.

Così a 31 anni l’artista ha cambiato tutto nella sua vita. Tantissimo esercizio fisico e una dieta pare miracolosa, quella delle 1000 calorie al giorno. Un nuovo trend a Hollywood, ma non solo, si sta diffondendo in fretta anche nel nostro paese. In cosa consite?

Vi permette di perdere molti chili in poco tempo, ovviamente sotto la guida di un esperto. Si basa su un regime alimentare nel quale si riduce il consumo di pasta raffinata, pane e dolci. L’alimentazione viene suddivisa in tre gruppi di pietanze, proteine magre, utili migliorare l’aspetto dei tessuti, carboidrati integrali, che riducono gli attacchi di fame e fibre, per eliminare il gonfiore.

Tra gli ingredienti dei vari menù, suddivisi nei sette giorni della settimana, ci sono latte scremato, ananas, pane integrale, pollo e pesce.