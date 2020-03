Al Flagship Store della Rinascente di Roma apre Gourmand di Gino Sorbillo

A pochi passi da Fontana di Trevi e Piazza di Spagna, c’è un luogo affascinante in cui poter ammirare Roma dall’alto: si tratta della della Food Hall al sesto piano del Flagship Store della Rinascente in Via del Tritone.

Lo spazio, inaugurato insieme all’intero store nell’Ottobre 2017, è stato realizzato dallo studio londinese Lifschutz Davidson Sandilands ed offre una panoramica pazzesca sui luoghi emblematici della capitale tra cui la cupola di San Pietro, il Campanile del Borromini, Villa Borghese e il Quirinale.

Al suo interno è possibile trovare molti punti di ristoro in cui gustare specialità culinarie: il ristorante MadeITerraneo dello chef stellato Riccardo Di Giacinto, il lounge Up – Sunset Bar, il Juice & Salad Bar Biologico, e ancora Temakinho con le sue proposte fusion nippo – brasiliane.

Una settimana fa ha fatto il suo ingresso nella Food Hall anche Gourmand, la seconda pizzeria romana di Gino Sorbillo. La prima denominata Lievito Madre-Gino Sorbillo era stata aperta l’anno scorso nel cuore della città, precisamente in Piazza Augusto Imperatore.

Sorbillo ha, così, portato a Roma anche il suo nuovo marchio specializzato nelle pizze regionali. Il progetto consiste in una rivisitazione della pizza classica, attraverso l’utilizzo di farina di tipo 1, solitamente poco usata per la pizza napoletana. Presso Sorbillo Gourmand ogni pizza è dedicata a ciascuna delle regioni italiane ed è caratterizzata da ingredienti tipici del territorio locale.

Si tratta, quindi, di una vera e propria chicca imperdibile dagli appassionati della pizza e che offre in aggiunta la vista su un panorama unico della città eterna.