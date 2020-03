Alanis Morissette parla della depressione post-partum e delle sue dipendenze

Alanis Morissette ha parlato per la prima volta in tv della sua depressione post-partum e delle dipendenze, tra cibo e richieste d’affetto. La cantante, ospite del programma tv inglese This Morning, ha parlato del suo nuovo singolo, Reason I Drink. Alanis la definisce un modo empatico per raccontare la dipendenza. Il brano, attraverso la dipendenza più comune, l’alcool, cerca di raccontare il punto di vista di chi soffre.

La cantante è stata lontana dalla scena musicale a lungo. Alanis Morissette è diventata mamma ben tre volte negli ultimi dieci anni. Dal matrimonio con il rapper Mario Treadway, in arte Souleye, sono nati infatti Ever Imre, Onyx Solace e Winter Mercy, nato lo scorso 8 agosto. Un’esperienza bellissima per l’artista, ma anche faticosa, che le ha fatto fare i conti con la depressione post-partum e nuove dipendenze.

“Io ci lavoro sempre, è il mio primo impegno lavorare sulle mie dipendenze. Quali sono? Il cibo, lo è stato spesso, e l’amore, la ricerca di affetto, a tutti i costi“. Alanis ha però sottolineato come suo marito sia sempre stato al suo fianco, come una roccia, e l’abbia aiutata a superare tutto.

“Reason I Drink è modo misericordioso e empatico di vedere la dipendenza” ha raccontato nell’intervista. La nuova canzone di Alanis anticipa il nuovo album Such Pretty Forks in the Road, il primo in otto anni.

Alanis Morissette racconta la sua depressione, nonostante il matrimonio felice. Dice di essere stata a lungo drogata d’attenzioni, e di aver partecipato a incontri di vari tipi per superare la cosa. “Sono sempre stata una persona che osservava le persone. Mi sedevo per ore a osservare, e poi, all’improvviso, tutti gli occhi erano puntati su di me. Ne sono rimasta inorridita“.

“Così tante persone con dipendenze, quando cercano di parlarne, ottengono solo giudizi e crudeltà dagli altri. Invece stiamo cercando di elaborare la cosa, cerchiamo sollievo“.

La cantante festeggia venticinque anni di carriera con un nuovo album e un nuovo tour, che la porterà anche in Italia, al Forum di Assago, il prossimo 15 ottobre.