Alena Seredova è diventata mamma di una bambina: ecco Vivienne

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta, e dopo due maschietti è arrivata una bambina. La showgirl non ha rivelato ancora il nome della figlia, ma l’amico Giorgio Chiellini svela che si chiama Vivienne. Alena ha annunciato sui social l’arrivo della sua “principessa“, nata dall’amore con l’imprenditore e dirigente della famiglia Agnelli Alessandro Nasi. La Seredova è già mamma di Louis Thomas, 10 anni, e David Lee, 12 anni, nati dal matrimonio con Gigi Buffon.

Alena Seredova di nuova mamma, e questa volta di una bambina. La donna aveva raccontato la felicità di questa terza gravidanza sui social, condividendo passo passo le varie fasi. Alena ha ritrovato la serenità al fianco di Alessandro Nasi, dopo la difficile separazione da Gigi Buffon, padre dei primi due figli.

Così la showgirl ha condiviso nelle scorse ore su Instagram anche il lieto evento, con la prima foto della manina della bimba. “A volte i sogni si avverano!” scrive Alena nella didascalia. “Benvenuta principessa. Vítej princezno”.

La bimba è nata a Torino, con due settimane di anticipo, e per ora non si conoscono altri dettagli. Ma l’amico calciatore Giorgio Chiellini svela inavvertitamente il nome della bambina. Infatti nel mazzo di fiori che fa recapitare alla neo mamma c’è un biglietto di auguri, già svelato sui social, nel quale spunta il nome della neonata: Vivienne.

Alena Seredova si è sempre detta entusiasta di questa gravidanza, e non si è fatta scoraggiare neanche dalle difficoltà della quarantena. “Per fortuna sono stata benissimo durante questa gravidanza e non ci sono state quindi particolari limitazioni. Per i miei figli questa avventura inizierà quando vedranno arrivare a casa la sorellina e quando la sentiranno piangere“. La modella e Alessandro Nasi non escludono il matrimonio in futuro.