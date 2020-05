Alena Seredova è raggiante mentre sfoggia il pancione su Instagram

Manca poco alla nascita del terzo figlio di Alena Seredova e lei, nonostante le preoccupazioni del momento, è più raggiante che mai.

Per la modella croata è la prima femminuccia dopo Louis Thomas di dodici anni e David Lee di dieci. La piccola, che dovrebbe nascere il prossimo 2 Giugno, è invece la prima figlia del compagno Alessandro Nasi, manager e cugino di Lapo Elkann.

Alena qualche giorno fa ha condiviso su Instagram una nuova tenerissima foto in cui è in mezzo alla natura mentre sfoggia un pancione sempre più grande. Il suo sorriso è sintomo di piena felicità, così come il commento a corredo dello scatto: “Esplosione della natura“.

In verità la showgirl, con la gravidanza, è rimasta in forma mettendo su solo sette chili ma l’inquadratura e la maglietta ripiegata sotto al seno fa apparire la pancia davvero enorme.

Dopo il burrascoso divorzio con Gigi Buffon, la Seredova ha così ritrovato la serenità grazie al nuovo amore e alla piccola in arrivo. Qualche tempo fa lei stessa aveva parlato a cuore aperto dei sentimenti legati a questa nuova gravidanza e a come sta cercando di rimanere il più tranquilla possibile: “Devo essere serena, troppa responsabilità per la nuova vita. Non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta. L’ho scoperto insieme ad Alessandro. Lui sarà padre per la prima volta e in famiglia questo bebè è molto atteso“.