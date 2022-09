Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Giulio Fratini

I gossip su presunte storie e flirt di Elisabetta Gregoraci, nota soprattutto per la sua lunga storia d’amore con Flavio Briatore da cui è nato anche il figlio Nathan Falco Briatore, nel tempo si sono susseguiti non senza polemiche. Ora sembra che la conduttrice TV sia pronta ad uscire allo scoperto, infatti non tenta più di nascondere ai paparazzi la sua storia, ma esce allo scoperto passeggiando per le vie di Milano con Giulio Fratini, imprenditore che è riuscito a scalare anche la classifica di Forbes.

La storia tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sarebbe in realtà iniziata da molto tempo, ma i due sono sempre stati molto schivi e sono riusciti a seminare il dubbio dissipando i paparazzi. In realtà sembra che anche nell’uscita milanese abbiano provato a schivare i giornalisti, appena l’imprenditore ha notato la loro presenza si sarebbe diviso da Gregoraci, i due sono poi stati visti separati al telefono contemporaneamente, quindi molto probabilmente si stavano accordando su dove incontrarsi nuovamente. Il tentativo di depistaggio sembra essere fallito.

L’imprenditore è nato nel 1992 ed è 12 anni più piccolo della showgirl, ha ereditato l’azienda creata dal nonno Giulio, Rifle, poi passatagli dal padre. La famiglia è anche titolare di hotel di lusso.

Giulio Fratini per le sue abilità manageriali è stato inserito dalla rivista Forbes tra gli under 30 più promettenti, anche se ormai non può più essere inserito in questa classifica. Attualmente ricopre la carica di presidente della Rifle, specializzata nel settore abbigliamento, e ha dichiarato di voler rispolverare il marchio dandogli anche un’impronta internazionale.