Un’amicizia che arriva all’improvviso, in età adulta, è quella che si è creata tra Ambra Angiolini e Asia Argento. La ex diva di Non è la Rai (15 anni) e l’attrice di Viola Bacia tutti (47) hanno condiviso uno scatto di coppia su Instagram, sotto a cui si sono scambiate parole di affetto e stima, e hanno fatto intendere di stare lavorando insieme ad un progetto (del quale, tuttavia, non hanno rivelato dettagli). L’ipotesi di Adnkronos è quella che stiano recitando alla stessa serie TV targata Amazon Prime: “In progress”, si legge nella didascalia del post, a conferma di tutto ciò.

L’intesa fra Angiolini e Argento sarebbe quindi sbocciata sul set. A corredo dell’immagine dove appaiono sdraiate sul letto, in biancheria intima blu, la conduttrice ha scritto:

A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e… Viceversa.

Un pensiero dolcissimo, a cui la star de La sindrome di Stendhal ha replicato in modo altrettanto tenero:

È incredibile averti incontrata solo ora. Dopo una vita passata ad ammirarti, a sentire i paragoni degli altri su di noi. Tu la teenager birichina, io quella ribelle! Forse è vero che siamo speculari, ed io ti vedo come la parte migliore di me, quella più forte, quella più saggia. Mi sembra di conoscerti da sempre, ma sono grata di averti incontrata in questo momento della vita. Sei preziosa e ti tengo stretta. I love you AA.

L’agitazione che si è creata sotto al post è stata tanta: i fan non vedono l’ora di scoprire a cosa le due stanno lavorando.