Accettare la fine di una storia d’amore importante, specialmente quando si erano fatti progetti importanti per il futuro, non è mai semplice e i personaggi famosi non fanno certamente eccezione. Riuscire a raccontare di avere vissuto un momento difficile per una delusione sentimentale non è mai semplice, ma a volte farlo aiuta a superarlo più facilmente. È quello che ha fatto Ambra Angiolini, che ha lanciato una battuta nemmeno troppo velata al suo ex.

Tutto è avvenuto in una delle puntate di X Factor, dove lei è una delle componenti della giuria, mentre stava parlando con uno dei candidati, che le aveva fatto dei complimenti piuttosto espliciti.

L’attrice ha ribattuto prontamente: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente – sono state le sue parole -. Ma oggi, grazie a te, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”.

Almeno esplicitamente Ambra non ha fatto il nome di Massimiliano Allegri a cui è stata legata per anni dopo avere detto addio a Francesco Renga, ma non è così difficile capire a chi si riferisse. Emblematico, ad esempio, era quanto aveva detto in occasione del suo intervento a Michelle Impossible, dove aveva detto a Michelle Hunziker: “Mi ero proprio sbagliata“. La fine di questo rapporto, infatti, sembra sia avvenuta a causa di numerosi tradimenti da parte dell’allenatore della Juventus.

Ora, però, a distanza di tempo lei sembra essere pronta per pensare a un nuovo amore. Recentemente l’artista è stata sorpresa insieme a Francesco Scianna in atteggiamenti decisamente intimi, anche se almeno per ora entrambi preferiscono non parlare di quanto sta nascendo tra loro. Le premesse per qualcosa di importante sembrano esserci però tutte.