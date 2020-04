Angelina Jolie: è impossibile essere genitori perfetti durante la pandemia

Angelina Jolie scrive sulle pagine del Time che è impossibile essere genitori perfetti durante la pandemia del Coronavirus. L’attrice afferma, in una lettera aperta a tutti i genitori, di non abbattersi e di fare il possibile per rispondere alle domande, esigenze e bisogni dei propri figli in questo momento difficile. Angelina Jolie condivide i sei figli, Maddox, 18, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 13, e i gemelli Knox e Vivienne, di 11 anni, con l’ex marito Brad Pitt.

Proprio per queste difficoltà, comuni a tutti i genitori, l’attrice ha cercato un punto d’incontro con l’ex. Infatti secondo la stampa la ex coppia, che abita nello stesso quartiere, ha suddiviso equamente il tempo tra i figli, che fanno i compiti con Angelina e giocano con Brad.

“Ora, nel fulcro della pandemia, il mio pensiero va a tutte le mamme e tutti i papà che hanno i figli a casa” esordisce la Jolie. “Ci auguriamo tutti che possano fare la cosa giusta, soddisfare i loro bisogni, e restare calmi e positivi. Ciò che mi sta aiutando personalmente è il sapere che è impossibile“.

Un invito, quello di Angelina, ad essere i migliori genitori che si possa essere, nel limite però delle proprie possibilità. Non c’è una ricetta del genitore perfetto, e non si può essere infallibili.

“I bambini non vogliono genitori perfetti, ma genitori onesti, che rispondano alle loro domande, e che spieghino loro che cosa sta accadendo. I nostri figli ci possono aiutare, dove siamo deboli noi potrebbero essere forti loro. Questa è davvero una piacevole scoperta.”

Angelina Jolie conclude con un consiglio personale per come affrontare la pandemia. “Non siate solo genitori, siate una squadra con i vostri figli. Loro vi amano, e potete crescere tutti insieme“.