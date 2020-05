Angelina Jolie: il momento in cui il figlio Maddox ha chiamato Brad Pitt papà

Nonostante al momento il loro rapporto sia decisamente altalenante, a unire Angelina Jolie e Brad Pitt c’è il grande amore che l’ex coppia nutre per i sei figli. Lo dimostra per esempio la tenerezza con cui l’attrice ricordò l’evento in un’intervista rilasciata a Vogue, riguardante la prima volta in cui il figlio Maddox per la prima volta chiamò il genitore “papà“.

L’adozione del bambino, che oggi è un ragazzo di 18 anni ma che in quel momento aveva 7 mesi, avvenne nel 2002 dopo la visita di Angelina a un orfanotrofio cambogiano. Ai tempi l’attrice era sposata con il collega Billy Bob Thorton, una relazione che sarebbe esplosa a breve. Solo nel 2006 Pitt, che aveva divorziato l’anno precedente da Jennifer Aniston, prese la decisione di adottare anch’egli il bambino.

La Jolie dunque afferma di aver realizzato quanto fosse importante il rapporto con Brad nell’istante in cui, praticamente dal nulla, Maddox chiamò “papà” l’attore: “Fu incredibile. Stavamo giocando con le macchinine, stesi sul pavimento di una stanza d’hotel. Entrambi lo sentimmo, non ci dicemmo niente ma ci guardammo fissi negli occhi. Poi lasciamo scorrere tutto come se niente fosse, ma probabilmente fu quello il momento decisivo in cui decise che saremmo stati una famiglia“.

Angelina riferisce che fu proprio quella particolare situazione a convincerla che Brad aveva il potenziale per essere un padre meraviglioso. Certo, nel corso degli anni, sopratutto quelli adolescenziali e dunque più ribelli, padre e figlio hanno avuto numerosi conflitti e scontri, ma ora che Maddox ha raggiunto l’età adulta i due stanno lavorando per recuperare il legame.

L’attrice ha parlato anche del comportamento di Brad durante l’adozione della figlia Zahara, nata in Etiopia: “Si prese un impegno come un uomo protegge un bambino: quando prendi quella decisione è qualcosa di emotivo, e inizi a comportarti di conseguenza. Ora è sempre lì per loro, in modo naturale“.