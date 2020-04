Brad Pitt e Angelina Jolie uniti per il loro figli durante la quarantena

Brad Pitt e Angelina Jolie sembrano per la prima volta dal divorzio uniti per il bene dei loro figli, durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus. Sembra che servisse una pandemia mondiale per ricordare alla ex coppia che è possibile trovare un punto d’accordo. Così cinque dei sei figli della coppia passano del tempo equamente diviso tra i loro genitori, e pare stia finalmente ricucendo un rapporto con papà Brad, dopo il duro distacco post divorzio. Tutti tranne Maddox, 18 anni, che studia all’estero, e che sembra non avere più contatti con il padre adottivo.

Brad e Angelina vivono a Los Angeles, in due gigantesche ville solo a 5 minuti di macchina l’uno dall’altra. Per questo pare che spesso Pax, 16 anni, Zahara, 15 anni, Shiloh, 13 e gemelli di 11 anni Vivienne e Knox corrano dal padre. Angelina viene descritta come una madre attenta, presente e molto severa. E la stampa ha ribattezzato casa di Brad Pitt un vero e proprio paradiso per bambini. Due piscine all’aperto, un trampolino gigante e un’enorme pista da skate. C’è anche molto spazio per Zahara e Shiloh per praticare il loro sport preferito, il calcio.

Se con Angie fanno i compiti, con Brad giocano. E per la prima volta l’attrice pare aver accettato questo compromesso, anche preoccupata per il lockdown.

Infatti la Jolie nelle scorse settimane aveva condiviso le sue preoccupazioni: “I ragazzi, anche i miei figli, sono lontani dagli amici, dalla scuola, dalla socializzazione, dalle attività sportive.”

Motivo per il quale finalmente Brad e Angelina hanno deciso di cooperare, permettendo ai figli, almeno in quarantena, di gestire il loro tempo serenamente tra un genitore e l’altro.

Già lo scorso anno Angelina Jolie aveva confessato a Harper’s Bazaar di aver scelto la sua nuova casa nel quartiere residenziale di Los Feliz, per non allontanare i figli dal padre.

Infatti Brad Pitt aveva acquistato la sua villa dal valore di quasi 2 milioni di dollari nel 1994. L’aveva poi ingrandita con il crescere della sua famiglia, comprando anche le abitazioni adiacenti.