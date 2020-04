Angelina Jolie parla della sua vita in famiglia durante la quarantena

Ora che la pandemia da Coronavirus ha raggiunto la maggior parte della Terra, anche i vip più celebri come Angelina Jolie ne subiscono le conseguenze, non necessariamente negative. L’attrice si trova infatti in isolamento insieme ai suoi bambini in una grande casa sita a Los Angeles.

Nonostante le circostanze siano funeste, l’occasione rappresenta anche un modo per trascorrere più tempo insieme a suo figlio Maddox, da poco tornato dalla Corea del Sud, e più precisamente da Seoul, dove frequenta la Younsei University.

Angelina ha rassicurato tutti in merito agli studi del ragazzo, oggi 18enne: “Non potrei essere più felice per la scelta dell’università, che ovviamente adesso è chiusa a causa della pandemia. Ma non si trasferirà e tornare non appena si sistemeranno le cose.”

L’entrata nella maggiore età di Maddox ha portato Angelina a trarre alcune riflessioni, dato che a casa può osservare tutti gli stadi della crescita infantile (Pax ha infatti 16 anni, Zahara 15, Shiloh 13, e i due gemelli Vivienne e Knox 11): “Quando i tuoi bambini sono piccoli ti senti molto più mamma. Quando poi diventano teenager inizi a ricordarti com’eri a quell’età. Li vedi andare nei locali punk e ti chiedi perché non puoi seguirli. Mi trovo in questo momento divertente in cui sto riscoprendo me stessa“.

Ma la vita a casa Jolie non è solo divertimento, come sanno bene i piccoli. Angelina ha infatti rivelato in precedenza che sta cercando di incanalare gli interessi dei figli, i quali sarebbero tutti appassionati di lingue: “Stanno tutti imparando lingue differenti. Ho chiesto loro cosa volessero studiare e Shiloh ha risposto il Khmai, che è un dialetto cambogiano, Pax si sta concentrando sul vietnamita, Maddox studia già tedesco e russo, Zahara parla francese, Vivienne vorrebbe imparare tanto l’arabo, mentre Knox sta studiando il linguaggio dei segni.”

Piccola sorpresa, sembra che, contrariamente alla fama della madre, nessuno dei suoi bambini sia interessato alla carriera di attore. Gli interessi sembrano altri, per quanto sempre nel campo artistico: “Si sono davvero appassionati alla carriera da musicisti. Penso che a loro piaccia sopratutto il processo produttivo di un film, dall’esterno. Maddox infatti vorrebbe fare montaggio, mentre Pax ama la musica e fare il dj“.