Angelina Jolie parla del futuro del figlio Maddox: tornerà in Corea a studiare

Come ormai noto Angelina Jolie sta trascorrendo la quarantena causata dal Coronavirus insieme ai suoi figli. Tra questi c’è anche il maggiore, Maddox, il quale è tornato appositamente da Seoul, dove stava frequentando la Yonsei University, istituto presso cui studia biotecnologia.

Una scelta dettata principalmente dalla cancellazione del semestre scolastico a causa del virus, molto apprezzata dalla madre che ha così avuto modo di riabbracciare il suo primogenito. Intervistata da DongA Daily, l’attrice 44enne ha infatti affermato che “non potrebbe essere più felice” del curriculum scolastico del figlio.

Tuttavia lo scoppio della pandemia non scombinerà i piani di Maddox, ha assicurato la Jolie: “Non si trasferirà in un’altra scuola, tornerà a Seoul una volta che le cose si saranno sistemate. Nel frattempo sta usando il tempo libero per concentrarsi sui suoi studi di coreano e russo“.

Inoltre Angelina ha affermato di ammirare molto la Corea del Sud, lodandola per essere diventata “un’economia moderna di successo, preservando al contempo la proprio cultura e i valori che l’hanno resa unica nel corso dei secoli“.

La star della serie cinematografica Maleficent ha poi voluto lanciare un appello: “Quasi un miliardo di persone al mondo non hanno accesso a un percorso educativo, perché le scuole e le università sono chiese. C’è un bisogno urgente di fornire educazione e guida a questi giovani, per esempio attraverso l’insegnamento a distanza”

Angelina è madre di sei figli – oltre a Maddox ci sono Pax, di 16 anni, Zahara, di 15, Shiloh, di 13 e i gemelli undicenni Knox e Vivienne – avuti o adottati insieme all’ex marito Brad Pitt. Quest’ultimo aveva tentato di convincerla a far sé che almeno Shiloh potesse trascorrere la quarantena con il padre, ma non ci sarebbe stato verso di persuadere la donna, che ogni giorno impone una rigida scansione oraria, composta da compiti e faccende domestiche.