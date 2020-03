Angelina Jolie torna a sorridere: shopping con la figlia Vivienne (foto)

Angelina Jolie torna a sorride e al suo fianco c’è sua figlia Vivienne, infatti madre e figlia sono state fotografate mentre facevano shopping per le strade di Los Angeles. In questi scatti l’attrice di Malefica appare molto felice e rilassata, nonostante la presenza dei paparazzi. Pare che le due abbiano acquistato generi di prima necessità in vista dell’epidemia da Coronavirus. Da molto tempo l’attrice non appariva così rilassata e tranquilla, soprattutto in pubblico.

Madre e figlia apparse molto radiose e in sintonia. Angelina Jolie indossa un maxi trench beige abbinato a un paio di ballerine tono su tono, e un abito leggero primaverile bianco. La ragazzina indossa una jumpsuite azzurra e un paio di ballerine grigio chiaro. Vivienne, figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie, ha 11 anni ed è nata nel 2008 in Francia, insieme a suo fratello gemello Knox. I due sono i primi figli biologici della coppia Brangelina. La coppia condivide anche altri figli: Zahra di 15 anni, Shiloh di 13, anni e Maddox e Pax rispettivamente di 18 e 16 anni.

Angelina Jolie nell’ultimo periodo è stata lontana dai riflettori a causa degli interventi che ha subito una delle sue figlie. La star ha rivelato questo particolare durante un intervista rilasciata al giornale Time in occasione della festa della donna. “Ho visto i miei figli prendersi cura l’uno dell’alto“, ha dichiarato l’attrice “mia figlia maggiore ha studiato infermeria e poi ha assistito sua sorella dopo l’intervento.”

Angelina e Brad Pitt si sono messi insieme nel 2005, dopo essersi conosciuti sul set del film Mr & Mrs Smith. Nel 2014 la coppia si è sposata in Francia e dopo soli due anni hanno divorziato. La loro storia d’amore è sempre stata su tutte le prime pagine dei giornali, dall’inizio alla fine, complice la burrascosa rottura e la battaglia legale che vede coinvolti i due coniugi per l’affidamento e l’educazione dei figli.