Brad Pitt è single: smentite le relazioni con Jennifer Aniston e Alia Shawkat

Brad Pitt sarebbe single secondo l’autorevole TMZ, che smentisce ogni possibile relazione con Alia Shawkat o ritorno di fiamma con Jennifer Aniston. Secondo il sito di gossip l’attore non avrebbe frequentato nessuno negli ultimi quattro anni. Infatti Brad Pitt sarebbe single dal 2016, dopo il divorzio con Angelina Jolie. Il motivo? Per alcuni l’attrice è stato l’amore della sua vita, per altri il lungo percorso per uscire dalla dipendenza di alcool.

Infatti l’attore negli ultimi mesi non ha nascosto i problemi sorti dalla sua crisi matrimoniale. Dal 2005 al 2014 Brad Pitt e Angelina Jolie sono stati la coppia d’oro di Hollywood. Dopo il disastroso divorzio e la guerra per la custodia per i loro sei figli, Brad non ha cercato più l’amore secondo TMZ.

Per curarsi e concentrarsi su se stesso? Lui certamente risponderebbe così, ma per gli inguaribili romantici, e per il gossip, Angelina Jolie resterà per sempre il suo vero amore. Nonostante il modo molto spiacevole nel quale sono terminate le loro nozze, pare che Pitt siamo legatissimo a lei.

Più che a Jennifer Aniston, pare, nonostante le voci degli ultimi mesi che li vorrebbero di nuovo innamorati. Eppure Brad e Angelina non si parlano più, se non telefonicamente per questioni riguardanti i loro figli. Pitt e Aniston invece sono più in sintonia che mai, come dimostrano le foto recenti.

Tanti i gossip intorno al bel Brad in questi ultimi anni, tutti smentiti oggi da TMZ. Charlize Theron, Marion Cotillard e negli ultimi giorni Alia Shawkat. Colleghe, compagne di set, amiche, ma nessuna è stata davvero un flirt dell’attore. Oltre alle sue figlie, la donna che occupa un posto speciale nella sua vita è sua madre Jane, che pare continui a preferire Jennifer a Angelina. Non ci resta che attendere il prossimo gossip.