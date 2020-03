Angelina Jolie: le figlie in ospedale più volte nell’ultimo anno

Solo ieri avevamo visto Angelina Jolie in compagnia di due delle sue figlie nel backstage di uno spettacolo del Cirque du Soleil. Oggi invece l’attrice ha svelato in un articolo, scritto per il Time in occasione della Festa della Donna, che due delle sue ragazze quest’anno sono state ricoverate in ospedale per operazioni chirurgiche di una certa gravità.

La Jolie ha scritto che le due ragazze hanno lottato “per sopravvivere ed essere in salute“: la ex Maleficent non è voluta entrare nei dettagli, ma ha rivelato l’identità di una delle due ragazze coinvolte, la 15enne Zahala, mentre l’altra, che ha subito un’operazione all’anca, potrebbe essere la 13enne Shiloh o la più piccola Vivienne, di 11 anni.

Angelina ha aggiunto che i fratelli sono stati di grande supporto durante questo periodo difficile. Grande assente nell’articolo è risultato, forse non a sorpresa, l’ex marito Brad Pitt, mai nominato neanche implicitamente.

La madre, a oggi 44enne, ha così scritto: “Ho trascorso gli ultimi due mesi entrando e uscendo dai reporti di chirurgia con la mia figlia più grande e giorni fa ho visto la sorella più giovane sotto i ferri per un’operazione all’anca. Le ragazze sanno che sto scrivendo tutto ciò, perché rispetto la loro privacy, e avendo discusso insieme dell’articolo sono stata incoraggiata ad andare avanti.”

Continuando a elogiare la maturità delle figlie, la Jolie non ha potuto nascondere una certa emozione: “Capiscono bene che sottoporsi a sfide mediche e combattere per sopravvivere sia qualcosa di cui essere fiere. Ho visto come le mie ragazze abbiano fermato facilmente tutto per mettere l’altra al primo posto, scoprendo la gioia di porsi al servizio di coloro che amano. Le ho anche viste affrontare le loro paure con coraggio risoluto.”

Angelina ha inoltre confidato le proprie difficoltà, in seguito alla doppia mastectomia del 2017, al divorzio nel 2016, e alla rimozione delle ovaie e delle tube di Falloppio: “Tutti sappiamo che c’è un momento nel quale nessuno può aiutarci, e tutto ciò che possiamo fare è chiudere gli occhi e respirare.”

La madre ha lodato anche i figli Knox, di anni 11, Pax, di 16 anni e Maddox, di 18 anni: “I loro fratelli sono stati sempre lì per loro, dolcissimi e di supporto. Ma in questo giorno, scrivendo dall’ospedale, mi trovo a focalizzarmi sulle mie ragazze per un momento“.