Ashley Graham dopo il parto: “Nessuno parla del recupero e della guarigione delle mamme”

Lo scorso 18 Gennaio la modella curvy Ashley Graham è diventata mamma per la prima volta dando alla luce il piccolo Isaac Menelik Giovanni Ervin.

Durante tutta la gravidanza, la top model non ha mai temuto di mostrarsi imperfetta, esibendo smagliature e imperfezioni e lottando contro gli haters che l’hanno ripetutamente presa di mira. Anche adesso la sua filosofia di vita non è cambiata ed ha voluto condividere sui social i cambiamenti del suo corpo dopo il parto.

La neo-mamma ha pubblicato su Instagram una foto per mostrare senza vergogna il suo corpo con tutte le imperfezioni del caso: “La nostra vita è cambiata in meglio, ma non è tutto rose e fiori. Dopo tutti questi anni nella moda, non avrei mai potuto immaginare che la biancheria intima usa e getta sarebbe il mio capo di abbigliamento preferito, ma eccoci qui“.

Ashley ha continuato sottolineando le difficoltà che le donne devono affrontare dopo la nascita di un figlio: “Nessuno parla del recupero e della guarigione attraverso cui le nuove mamme devono passare. Non è facile. È incredibile la quantità di ostacoli che dobbiamo ancora affrontare per poter parlare di ciò che le donne si trovano davvero ad attraversare“.

Con questo messaggio la modella ha voluto centrare nuovamente l’attenzione sulla sua filosofia body positive, ribadendo il concetto espresso qualche tempo fa: “Non è per i numeri che leggi sulla bilancia che la gente ti ama, ma per quello che riesci a esprimere“.