Una gravidanza portata con gioia e testimoniata in ogni momento quella della modella curvy Ashley Graham, che ha partorito il suo primo figlio il 18 gennaio, dandone pubblicamente notizia sui suoi social insieme al marito Justin Ervin. La modella non ha mai temuto di mostrarsi imperfetta, esibendo smagliature e imperfezioni e lottando contro gli haters che l’hanno ripetutamente presa di mira.

La modella ha ammesso dalla pagine di Grazia UK che non è sempre stato facile accettare i cambiamenti del proprio corpo affermando che però grazie alla gravidanza ha capito ancora di più quanto i nostri corpi siano fantastici, perché generano la vita.

Visualizza questo post su Instagram 💥 10 MILLION 💥 I’ve had LOTS to celebrate recently and so much of it is thanks to you! As my career has evolved and grown I’ve always been able to rely on your love and support so here’s to 10 MILLION! Can’t wait to see where this journey takes us 💘 Un post condiviso da A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) in data: 11 Gen 2020 alle ore 1:01 PST

La modella è da esempio per molte donne, grazie all’esposizione di un corpo fuori dai classici canoni di bellezza e a parole forti, che spingono le donne ad accettarsi con i propri difetti, come aveva affermato dalle pagine di Vanity Fair «Occorrono determinazione e forza di volontà per imporsi e piacersi. Tutto questo passa attraverso un dialogo con il proprio corpo. Ho cominciato a mostrarmi al naturale e intendo continuare a farlo, non soltanto per me».

In prima linea contro il body shaming, Ashley Graham cattura l’attenzione dei media e dei fan, il suo Instagram è arrivato infatti a 10 milioni di follower, grazie ad un mix di bellezza, forza e simpatia.