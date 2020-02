Aspira punti neri elettrico: i 5 prodotti top

Può sembrare un’idea degna di Dr. Pimple Popper, la dottoressa schiaccia brufoli della tv, ma un aspira punti neri elettrico è un apparecchio per la cura della pelle e la pulizia del viso indispensabile: la nostra redazione ha, quindi, selezionato 5 prodotti top.

L’aspira comedoni nasce dagli stessi esperti coreani che producono le migliori maschere per il viso, ed è un piccolo elettrodomestico a forma di penna dotato di beccuccio, tramite il quale aspira le impurità della pelle.

Naturalmente, chi non ha molta esperienza dovrebbe rivolgersi per una pulizia del viso completa e ben fatta alla propria estetista di fiducia. Tuttavia, con un po’ di manualità, l’apparecchio giusto e qualche consiglio, si può utilizzare anche a casa con il fai da te un aspira punti neri efficacie.

Come utilizzare l’aspira punti neri

L’aspira punti neri è un beauty device inconsueto, con cui bisogna prendere confidenza affinché dia i risultati migliori. Prima di tutto va utilizzato sulla pelle perfettamente detersa e asciutta, mai truccata.

Per aspirare i punti neri, è necessario un’operazione preliminare: lavare il viso con acqua calda o passarlo sul vapore, affinché i pori si dilatino e la sporcizia interna possa essere estratta.

Il dispositivo va passato con movimenti circolari per 5 minuti circa in totale, nelle zone da trattare senza mai insistere troppo sullo stesso punto, per evitare lividi.

5 aspira punti neri elettrici al top

Gli aspira punti neri elettrici hanno tutti caratteristiche simili, anche se si differenziano per alcuni accessori o per la possibilità di essere ricaricati tramite cavo USB.

Ecco le proposte più interessanti sul mercato tra cui scegliere.

ALDOM, tra i più venduti

Un device nato per i punti neri in grado di rimuovere anche brufoli, sebo, grasso, sporco e pelle morta. Risucchia, infatti, i comedoni e il grasso nei pori, aspira la pelle morta e contemporaneamente massaggia e rassoda la pelle. Parte del kit 5 beccucci per le diverse esigenze. Ha tasti per modificare l’intensità e display per conoscere il livello della batteria.

Prezzo consigliato 21,99 euro.Acquista qui

La proposta SVMUU

Questo aspiratore ha 5 potenze di aspirazione, 5 testine e 3 luci beauty per la pelle. Adatto a tutti i tipi di pelle ed esigenze, è leggerissimo (soli 130 grammi), si ricarica anche con USB e dura fino a un’ora e mezzo di utilizzo.

Prezzo consigliato 24,99 euro. Acquista qui

Aspira punti neri VOYOR

Questo apparecchio rimuove punti neri, grasso e acne, purificando e restringendo i pori per prevenire la formazione di altre impurità. Dotato di 5 livelli di potenza e schermo display LCD, permette la regolazione del livello di aspirazione in base alle diverse aree del viso (naso, fronte, guance).

Prezzo consigliato 31,99 euro. Acquista qui

ANLAN aspira punti neri elettrico

Un dispositivo di rimozione dei punti neri con display a LED, 3 livelli di aspirazione e 3 teste sostituibili. Una rotonda per un’aspirazione forte, una piccola testina rotonda a foro con aspirazione delicata per la pelle sensibile, una per una pulizia profonda e l’esfoliazione della pelle morta.

Prezzo consigliato 23,39 euro. Acquista qui

Estrattore di comedoni TURATA

Dal design moderno e con la sua base per la ricarica, aiuta a rimuovere i punti neri, eliminare le cellule morte, levigare le rughe sottili, rassodare la pelle, migliorare la circolazione sanguigna e l’elasticità della pelle. Nel kit con l’aspiratore sono compresi 5 beccucci, un ago, pinzette, base per ricarica, cavo USB, 3 anelli in silicone e 10 spugnette filtranti, oltre al manuale di istruzioni.

Prezzo consigliato 25,99 euro. Acquista qui