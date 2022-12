Aurora Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta di un maschio (il nome non è stato ancora comunicato) ad aprile 2023, frutto dell’amore con Goffredo Cerza, ma non manca mai di aggiornare i suoi follower sui social sull’andamento della gravidanza. Anche in questa circostanza lei non ha perso l’ironia, caratteristica che non le è mai mancata e che le permette di sdrammatizzare in ogni situazione.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ad esempio, aveva scherzato su come vedesse le sue forme lievitate, pur sapendo di avere di fronte ancora diversi mesi prima del parto e sulla difficoltà nel mettere le scarpe.

Anche ora che il pancione è ormai evidente la 26enne fa il possibile per curare la sua forma fisica e appena ne ha la possibilità si dedica a qualche seduta di allenamento casalingo, abitudine che aveva anche prima di scoprire di essere incinta.

E, tanto per cambiare, non è mancata una battuta dissacrante come è nel suo stile. La futura mamma si è mostrata su Instagram mentre è intenta a fare stretching indossando un completo sportivo di colore viola, abbinato a calzettoni di spugna e sneakers con la suola maxi. Non appena Aurora Ramazzotti si è guardata allo specchio, le è scattato in automatico il paragone con Tinky Winky, il Teletubbies viola, ovvero dello stesso colore del suo completino.

Chi la segue sui social network già in passato ha apprezzato il suo humour, cosa che evidentemente è accaduta in questa occasione. Del resto, a volte fa bene anche prendersi un po’ in giro.