Aurora Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta ad aprile 2023 di un maschio (il nome non è ancora stato svelato) e si trova ad osservare come il suo corpo stia cambiando. Sin da quando lei ha annunciato la gravidanza lei ha amato parlare dell’evoluzione della situazione con le sue follower, che non hanno mancato di darle consigli preziosi.

Anche in questa circostanza lei non ha comunque perso l’ironia e ha provato a scherzare su come il suo segno sia diventato più grande, come sa bene chi sta affrontando il suo stesso percorso, Inizialmente lei aveva invitato il fidanzato Goffredo Cerza ad apprezzare il suo decollete più florido. “Ma certo che sono incinta! Abbiamo costruito pure tutto questo set! Guarda che tette enormi, amore! Goditele” – aveva detto al ragazzo nel video in cui diceva apertamente di essere in dolce attesa mettendo fine una volta per tutte ai rumors che si erano diffusi sul suo conto.

Ora, invece, il suo pensiero sembra essere cambiato, al punto tale da arrivare a notare in prima persona come questo non sia sempre semplice da gestire. Avere un seno abbondante, a suo dire, non è sempre un vantaggio.

Ora Aurora Ramazzotti sembra essere quasi nostalgica e rimpiangere la taglia di reggiseno che aveva prima di restare incinta, la prima: “Tutti i giorni mi arrivano circa 300/400 messaggi sulle mie tet*e – ha detto lei in risposta a chi le chiede come ci si sente ad avere il seno grande -. Da membra e fiera del no-tette club in tante mi chiedono come ci si sente ad averle grandi. Posso dire? Stra sopravvalutate. Cioè belle, estetiche, talvolta divertenti ma comunque pesano, quando le tiri fuori dal reggiseno sembra il mostro di Loch Ness che esce con queste vene verdi. E poi quando ti pieghi, ti si appoggiano sulla pancia, preferivo la mia prima”.