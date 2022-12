Chiudere un matrimonio non è mai semplice, ma è possibile, soprattutto se c’è la volontà da entrambe le parti, mantenere buoni rapporti, soprattutto se ci sono dei figli di mezzo. È quello che stanno cercando di fare anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che sembravano essersi allontanati nel periodo in cui lei ha avuto una breve storia con il medico Giovanni Angiolini, ma ora che sono entrambi single sembrano andare davvero d’accordo come un tempo.

In più occasioni i due sono stati sorpresi insieme, al punto tale che c’è stato chi è arrivato a ipotizzare un possibile ritorno di fiamma, ma la situazione è decisamente diversa. Entrambi, infatti puntano a garantire la serenità alle loro bambine, Sole e Celeste e non mancano quindi le occasioni in cui trascorrono qualche ora insieme.

È quello che è accaduto anche nella serata di giovedì 15 dicembre 2022, che hanno deciso di trascorrere insieme al ristorante, esattamente come avevano fatto decine di volte in passato. La showgirl ha anche imunmortalato questo momento con uno scatto pubblicato sui social, in cui chiarisce quale sia la loro situazione attuale: “Cenetta tra ex” – ha infatti scritto. Insomma, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non sono più coniugi, ma continuano a parlarsi e ad avere un legame all’insegna della civilità.

Una volta arrivati nel locale, i due hanno inoltre ritrovato una coppia che conoscono bene ma senza sapere prima della loro presenza: Aurora Ramazzotti, la figlia di lei, e il fidanzato Goffredo Cerza, che hanno festeggiato con qualche giorno di ritardo il compleanno della futura mamma, che era stata bloccata a causa a causa dell’influenza. “Nel frattempo totalmente ignari i ragazzi hanno prenotato nello stesso ristorante”, scrive la conduttrice postando il video del brindisi a distanza.

Insomma, anche quando l’amore è finito non è così impossibile ritrovarsi nello stesso posto semza alcuna recriminazione reciproca.