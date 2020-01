Aurora Ramazzotti dedica un messaggio dolcissimo al fidanzato Goffredo

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Aurora Ramazzotti, figlia d’arte di Eros e Michelle Hunziker, e Goffredo Cerza. I due si sono conosciuti a Londra, dove lui vive dopo essersi laureato in ingegneria, e da allora sono diventati affiatatissimi nonostante il rapporto a distanza.

In occasione del compleanno di Goffredo, ieri la speaker radiofonica ha voluto fargli una dedica speciale su Instagram pubblicando un loro scatto corredato da un messaggio dolcissimo: “Amore mio dolce, non so dare nome a ciò che provo quando ti guardo, ne so più cosa sia la vita senza te. Hai dato luce ai miei giorni e il tuo amore mi ha insegnato ad amarmi. Oggi è il quarto compleanno che festeggiamo insieme. Spero di avere il privilegio di assistere a tutti quelli a venire. Ti amo che mi scoppia il cuore. Auguri. Già mi manchi“.

La foto si è accaparrata in poche ore decine di migliaia di like a cui si sono aggiunti i commenti dei fan che si complimentano con la bellissima coppia. Aurora e Goffredo proprio oggi, invece, festeggiano il loro terzo anniversario di fidanzamento e di nuovo lei ha voluto lanciargli una dedica social.

Si tratta di un collage di video divertenti e dolcissimi che immortalano i più bei momenti trascorsi insieme, tra baci ed effusioni passando per concerti e feste scatenate. La Ramazzotti ha commentato con parole semplici e piene d’amore: “21/01/17 Tre anni“.