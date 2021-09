Ballo Ballo, Raffaella Carrà rivive nel musical spagnolo

A pochi mesi dalla scomparsa di Raffaella Carrà arriva su RaiUno Ballo Ballo, un film musicale italo-spagnolo la cui colonna sonora sono proprio le più celebri canzoni della Signora della tv italiana. Il musical va in onda in prima tv sabato 4 settembre alle 21.25.

Come si vede dal trailer, la storia è quella di Maria (Ingrid García-Jonsson) che, dopo aver lasciato all’altare il suo fidanzato Massimiliano (Giuseppe Maggio, unico attore italiano del cast) a Roma, fugge nel suo Paese d’origine, la Spagna. Qui vuole cambiare vita e fare quello che ha sempre sognato: diventare una ballerina in un programma tv. Grazie all’incontro con Amparo (Verónica Echegui), la ragazza ha l’opportunità di entrare in uno studio televisivo, dove viene notata dal coreografo. Ciò che più gli piace di lei è l’entusiasmo e la spensieratezza che mette in ogni passo di danza.

Maria è quindi vicina a coronare il suo sogno e, allo stesso tempo, crede di aver trovato l’amore, Pablo (Fernando Guallar); ma si trova di fronte ad un enorme ostacolo. Siamo negli Anni ’70, e nella Spagna franchista la censura opprime la libertà d’espressione, le coreografie e i costumi sono rigidamente controllati. In più, il ragazzo è il figlio del censore.

Il film racconta quindi del percorso che la ballerina deve affrontare per trovare la propria libertà, così come Raffaella Carrà, che ci accompagna per tutta la durata della storia e compare in un cameo, è stata un simbolo di quel cambiamento che ha travolto la televisione italiana. Con i suoi costumi appariscenti, il caschetto biondo e l’ombelico che per la prima volta viene messo in mostra, ha rivoluzionato i canoni di un medium che fino a quel momento era rimasto sotto il rigido controllo dei democristiani. Sulle note dei suoi più grandi successi, anche i personaggi della pellicola spagnola riusciranno ad abbattere barriere che sembravano invalicabili.

Il musical è diretto dall’uruguaiano Nacho Alvarez, al suo esordio alla regia. È stato distribuito a partire dall’ottobre del 2020, ed è arrivato al grande pubblico tramite la piattaforma streaming Amazon Prime Video.