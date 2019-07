Barbecue usa e getta: come funzionano, pro e contro

I barbecue usa e getta sono la soluzione ottimale per chi vuole avere il piacere di provare questa esperienza, con un spazio e budget limitato. DireDonna vi illustra come funzionano, i pro e i contro, oltre ai modelli più acquistati su Amazon.

Di cosa si tratta esattamente? I barbecue usa e getta sono delle griglie mono uso che non sporcano, si possono buttare dopo averle usate e che vi faranno risparmiare spazio e energie. Hanno una combustione di circa due ore, sono economici e costituiti da griglie, da un apposito foglio da accendere e da una base concava in metallo. Si montano come un barbecue normale, con le stesse parti, non hanno però delle gambe, come i bbq da tavolo, e dovrete posizionarli su un sicuro appoggio all’aperto.

Come funzionano

Il funzionamento è molto semplice: per accendere questo barbecue usa e getta basta dar fuoco all’apposito foglio che si trova nella confezione, adagiato nel braciere. L’accensione avviene grazie all’azione della carbonella pressata, che si vende insieme o separatamente e che permette la combustione per circa due ore. Solo quando le fiamme si saranno abbassate potrete adagiare sulla griglia le pietanze che volete cuocere. Ci vorranno circa 20 minuti per raggiungere la temperatura e cottura ideale. Questa griglia mono uso deve spegnersi da sola. Quando completamente raffreddati, potete gettare sia la carbonella che il braciere.

Pro e Contro

Tanti vantaggi, e qualche svantaggio, contraddistinguono l’uso dei barbecue usa e getta:

l’ economicità di questo prodotto è contrapposta al pensiero che, grazie alle offerte Amazon, potete acquistare una griglia tradizionale a un prezzo poco più alto;

non dovrete pulire nulla, operazione lunga e noiosa a fine pranzo;

non occupa molto spazio, quindi lo potete trasportare facilmente e usare dove volete, sempre all'aperto;

il suo non avere delle gambe richiede l'uso di una superficie adatta per posizionarlo;

il risultato sarà molto buono, ma non come quello dei barbecue professionali.

Modelli più acquistati su Amazon

Vediamo insieme quali modelli di barbecue usa e getta acquistare su Amazon, tra offerte e recensioni.

Rayen AB126

Questo barbecue monouso con carbonella inclusa misura 24×31 centimetri, dispone di un supporto in metallo ed è molto leggero. Buon prodotto corrispondente al prezzo.

Pro: leggero e pratico.

leggero e pratico. Contro: scarsa carbonella nella confezione.

Prezzo consigliato: 9,05 euro

Acquista ora

Activa 10050

Questo modello include sia carbonella che diavolina sul fondo, le sue dimensioni sono molto ridotte. Data la compattezza può essere portato comodamente in borsa.

Pro: il più economico.

il più economico. Contro: spese di spedizione non incluse.

Prezzo consigliato: 3,59 euro

Acquista ora

Clean Barbecue

Questo modello è in alluminio, più resistente e professionale dei precedenti, e contiene 24 fogli. Può quindi essere utilizzato più volte prima di buttarlo, così con un prezzo un po’ più alto degli altri si ottiene un prodotto riutilizzabile.

Pro: permette vari usi prima di gettarlo.

permette vari usi prima di gettarlo. Contro: non contiene combustibile nella confezione.

Prezzo consigliato: 43,10 euro

Acquista ora

Prima KitchenWare

Il miglior rapporto qualità-prezzo lo trovate in questo modello, che brucia per circa un’ora e mezza, ha una buona capienza e resistenza. Molto facile da accendere, non sono necessari accendini.

Pro: più capiente della media.

più capiente della media. Contro: non ci sono recensioni su Amazon.

Prezzo consigliato: 14,98 euro

Acquista ora

Casugrill barbecue portatile monouso

Chiudiamo con quello che viene considerato il modello più ecologico, per questo la nostra scelta. Un prezzo davvero conveniente, un design simpatico e niente spese di spedizione. Viene realizzato solo con prodotti 100% naturali: cartone, bamboo, pietra lavica e carbone vegetale.

Pro: completamente ecologico.

completamente ecologico. Contro: superficie esterna in cartone.

Prezzo consigliato: 14,29 euro

La nostra scelta: oltre alla nostra alimentazione questo modello pensa alla natura, con la scelta di materiali naturali con un prezzo davvero conveniente.

Acquista ora