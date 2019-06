Barbecue da tavolo senza fumo: come funzionano e modelli migliori

Il barbecue da tavolo senza fumo nasce per evitare gli odori spiacevoli e troppo forti rilasciati dal cibo in cottura all’interno di appartamenti e case. Si tratta di un’invenzione molto utile per gli appassionati del barbecue che non vogliono rinunciare a questo tipo di cottura neppure al coperto.

Eviterete il fastidioso fumo e odore della brace, senza rinunciare al gusto inconfondibile del barbecue. In commercio trovate disponibili modelli a gas, a carbone oppure a legna. I nuovi barbecue da tavolo evitano anche di farvi scottare al contatto.

Possono essere caratterizzati da dimensioni compatte differenti, ma il funzionamento solitamente è sempre lo stesso.

Come i modelli portatili da campeggio, anche i barbecue da tavolo senza fumo sono facilmente trasportabili. Sono costituiti da una casseruola e una griglia, non hanno piedi o gambe e solitamente dispongono di un regolatore di potenza. Il funzionamento si basa sulla diffusione del calore in maniera uniforme sotto la base della griglia.

Barbecue da tavolo senza fumo: i modelli migliori

Basandoci sulle recensioni Amazon, DireDonna vuole consigliarvi 8 modelli tra i più acquistati del 2019. Potrete scegliere tra le dimensioni, i budget e le funzioni più interessanti per voi, cercando di mediare tra prezzo e qualità. In generale questi piccoli elettrodomestici sono più economici dei barbecue tradizionali.

1. Aobosi Barbecue Carbonella

Questo modello ha un ottimo sistema di ventilazione che assicura una cottura veloce. Le sue dimensioni e il suo peso permettono una facile trasportabilità. Fumo quasi inesistente grazie alla disposizione del carbone. Questo barbecue è composto da sei pezzi facili da montare. Resistente alle deformazioni e alla ruggine.

Pro: leggero e veloce nella cottura.

leggero e veloce nella cottura. Contro: non ottima resa con la carne con molto grasso.

Prezzo consigliato: 79,00 euro

Acquista ora

2. WOLTU CPZ8117sz

Ha una struttura robusta in ferro, acciaio inox e anticorrosiva. Facile da installare, non richiede attrezzi, e ha una borsa per trasportarlo. Il suo sistema ventilato elimina il fumo, e permette di controllare il calore. Ha un doppio guscio, quello esterno non è mai troppo caldo, per evitare rischi di ustioni. Il miglior rapporto qualità-prezzo.

Pro: la conca interna è estraibile e di facile pulizia.

la conca interna è estraibile e di facile pulizia. Contro: non ha la porta USB come altri modelli.

Prezzo consigliato: 55,99 euro

La nostra scelta: un prezzo ottimo per un barbecue molto consigliato su Amazon. Non fa fumo e non sporca, la cottura risulta ottima secondo le recensioni Amazon.

Qui per acquistare

3. El Fuego Barbecue

Vi proponiamo questo modello economico, molto amato su Amazon. Disponibile in verde e in rosso, ha un design accattivante ed è facile da usare. La sua alimentazione va a batteria o con connettore USB. Facilmente trasportabile grazie alla sacca in dotazione.

Pro: comodo ed economico.

comodo ed economico. Contro: per alcuni non cuoce in modo uniforme.

Prezzo consigliato: 39,48 euro

Qui per acquistare

4. InstaGrill Barbecue a Carbone

Disponibile in 4 colorazioni differenti, è fornito di batteria ricaricabile inclusa. Il modello più caro che vi proponiamo, ma una assoluta novità. Bastano 4 minuti per utilizzare la griglia dopo l’accensione. Si può regolare la quantità di calore erogato sulla griglia, per cucinare in modo corretto. Si consiglia infatti meno calore per pesce e verdure, più per bistecche e altra carne. La funzione instagrill permette di cucinare risparmiando fino al 70% sul carbone.

Pro: più veloce e potente degli altri modelli.

più veloce e potente degli altri modelli. Contro: più costoso della media.

Prezzo consigliato: 116,72 euro

Qui per acquistare

5. Bruzzzler 200100001095 Grillerette Classic

Questa griglia a carbonella ha 35cm di diametro, un cestello interno, e uno esterno con fori per far uscire il calore. Ha un consumo molto ridotto. Grazie alla padella brevettata, il grasso non gocciola sui carboni, riducendo lo sviluppo del fumo.

Pro: poco fumo.

poco fumo. Contro: cottura non esattamente come in un barbecue tradizionale.

Prezzo consigliato: 99,99 euro

Qui per acquistare

6. Klarstein Micro-Q 3131 Grill a Carbonella

Questo barbecue può essere usato sia in tavola che in campeggio. Leggero e comodo da trasportare, ha un doppio cestello, una borsa, e un design che impedisce che l’olio arrivi sul carbone. Il calore si diffonde in maniera uniforme sulla piastra, e viene così ridotta l’emissione del fumo. Molto consigliato su Amazon.

Pro : uno dei modelli migliori in commercio.

: uno dei modelli migliori in commercio. Contro: qualità discutibile per il tubicino per il grasso.

Prezzo consigliato: 74,99

Qui per acquistare

7. Grill a Carbonella Barbecue Portatile

Un’idea colorata per la tua cucina, questo modello è realizzato con materiali resistenti ed ecologici. Il piano di cottura è costituito da un ampio foro di emissione di calore della griglia e area radiante, facile e veloce, per grigliare carne e altre pietanze.

Pro : ampia piastra per la cottura.

: ampia piastra per la cottura. Contro: la batteria non è inclusa.

Prezzo consigliato: 53,79 euro

Qui per acquistare

8. Durandal Barbecue Portatile ventilato

Il funzionamento di questo ultimo modello si basa sull’alternanza tra carbone e il sistema di ventilazione. Questo, che funziona grazie alla batteria, permette una equa distribuzione del calore sulla piastra. Il coperchio protettivo impedisce al grasso e al cibo stesso di finire direttamente sul carbone.

Pro : i clienti Amazon sono soddisfatti della cottura.

: i clienti Amazon sono soddisfatti della cottura. Contro: non ci sono recensioni negative.

Prezzo consigliato: 79,99 euro

Qui per acquistare