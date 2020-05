Beauty box: cosa sono e cosa contengono?

Tanti prodotti di bellezza a sorpresa nelle beauty box, nuova mania che ha contagiato anche le beauty addicted di casa nostra; già perché anche in Italia tra influencer e beauty blogger ha ormai preso piede questa nuova forma di marketing nata negli Stati Uniti e in breve tempo sbarcata anche in Corea: la beauty box sono infatti un metodo perfetto per scoprire ogni mese i nuovi prodotti dell’universo della cosmetica. In cosa consiste? Diverse aziende offrono un abbonamento (mensile, trimestrale o semestrale) che permette di ricevere a casa propria una scatola che può contenere alcuni prodotti di bellezza a sorpresa di ogni genere.

Insomma, i servizi Beauty Box in Italia permettono alle clienti di provare prodotti full size o mini size di diversi brand e dai diversi utilizzi, saltuariamente includono anche qualche gadget extra che esula dall’universo beauty, e fanno scoprire le novità del mondo della bellezza, senza bisogno di uscire di casa.

Ovviamente, i prodotti inseriti all’interno della box possono essere di brand famosi o poco conosciuti. Ogni scatola può contenere smalti, creme per il corpo, rossetti, contorno occhi, trattamenti per il viso o tanto altro.

I siti offrono di norma diverse scelte di pagamento: annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Le scatole contengono non solo prodotti di buona qualità, ma ricercano le migliori offerte tra i siti di bellezza e i brand più esclusivi, in modo che la cliente possa provare, a un prezzo competitivo, i prodotti che ha sempre desiderato, acquistando online cosmetici e articoli imperdibili dal mondo beauty.

Più l’abbonamento è lungo, meno si paga. E per iniziare, si può scegliere di acquistare esclusivamente un cofanetto. A volte, è possibile visionare sul sito di riferimento il contenuto della beauty box mensile, in modo da decidere prima se ordinarla oppure no.

I cofanetti di bellezza generici propongono prodotti per viso, corpo e capelli. All’interno sono normalmente presenti cosmetici mini size e full size, spesso inediti. Il valore della beauty box – ed è qui la convenienza – è molto più alto rispetto all’effettivo prezzo di vendita, dettagli di norma spiegati con i libretti inseriti nell’ordine che illustrano il cofanetto.

Com’è possibile acquistare prodotti di bellezza a prezzi così scontati? I prodotti inseriti nelle scatole appartengono spesso a brand poco sconosciuti o in fase di sviluppo, quindi bisognosi di pubblicità.

Il lato positivo dell’abbonarsi a queste scatole delle meraviglie è che si possono scoprire e testare ogni mese dei marchi e dei prodotti cosmetici nuovi. D’altro canto, è possibile che nella scatola ci siano prodotti che non sono di proprio gradimento o che non sono adatti alle esigenze della propria pelle o dei propri capelli.

Se l’effetto sorpresa non è quello che si ama e si vuole scoprire in anteprima cosa si nasconde nella scatola del mese, tenendo d’occhio i social dei diversi brand si può tentare di indovinare, rimanendo aggiornati sulle anticipazioni.

Le beauty box, d’altronde, sono in ogni caso un modo veloce e divertente per provare nuovi prodotti; in genere non costano moltissimo e permettono di provare un prodotto senza acquistarlo per intero. Al tempo stesso è indispensabile sfoderare un pizzico di capacità di adattamento: si tratta spesso di offerte standard e quindi è normale trovare prodotti non perfettamente ideali per il tipo di pelle o per i propri colori.

Le beauty box da provare

Abiby : ogni mese propone una Beauty Box a sorpresa del valore minimo di 90 euro . Una selezione di 3-5 prodotti premium di make-up e skincare in formato Travel o Full-Size dei migliori brand internazionali. Prezzo: da 19,90 euro

Lookfantastic : propone una selezione di 6 prodotti dal valore complessivo minimo di 55 euro e il Beauty Box Edit Magazine. L’abbonamento si paga mensilmente. Prezzo: da 15,50 euro

My Beauty Box: ogni mese la scatola contiene prodotti a tema diverso con prodotti nuovi di brand conosciuti o emergenti di cosmetica e make-up. Prezzo: da 13 euro