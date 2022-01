Benedetta Mazza: i look più belli della concorrente di Back to School

È modella, attrice, presentatrice e speaker radiofonica, ed è molto seguita sui social, dove conta quasi 400mila follower. E la sera dell’11 gennaio torna sui banchi di scuola per essere interrogata da un gruppo di bambini. Stiamo parlando di Benedetta Mazza, tra i concorrenti della nuova puntata di Back to School, il programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino. Speaker di RDS Next e conduttrice di QVC, Mazza si è fatta notare, soprattutto su Instagram, anche per i suoi look, che uniscono lo stile casual all’eleganza. Ecco quindi alcuni degli outfit più belli della presentatrice.

In occasione della première del chiacchieratissimo House of Gucci, Benedetta Mazza ha optato per un tailleur dal colore decisamente vivace: il fucsia. Il completo è composto da una giacca doppiopetto oversize e da un paio di pantaloni dal taglio morbido, stretti in vita da una cintura dello stesso colore dell’abito. Sotto il blazer, la conduttrice ha indossato un semplicissimo crop top nero, perfettamente abbinato ai pantaloni a vita alta. Outfit completato da un paio di decolleté in vernice nera, un cappello borsalino e una piccola borsa grigio scuro, ovviamente firmata Gucci.

Altra première, altro look. Per la prima di Diabolik, nuovo film dei Manetti Bros, Mazza ha scelto un altro set coordinato. Questa volta, però, total black. L’outfit è composto da un blazer, ancora doppiopetto, con bottoni dorati e taglio cropped, e una minigonna aderente, impreziosita dal bordo inferiore con un taglio a zig zag e interamente ricoperto di strass. Completano il tutto un paio di decolleté in vernice e una pochette Yves Saint Lauren.

Decisamente più casual e rock, ma non per questo meno trendy, il look che Benedetta Mazza ha sfoggiato per un passeggiata a Roma. La concorrente di Back to School ha infatti indossato una felpa oversize con l’iconico logo degli AC/DC, abbinata ad un paio di leggins neri effetto pelle e ad una grintosissima giacca animalier, ancora una volta oversize. Abbinamento perfetto, poi, quello dei combat boots e di una borsa di pelle nera.

Elegantissimo e sensuale l’abito che la conduttrice di QVC ha indossato in uno scatto che ha pubblicato su Instagram alla fine dell’estate. Un tubino nero lungo fino al ginocchio, che fascia perfettamente la figura sottolineando il punto vita. Niente scollatura: il vestito scelto da Benedetta Mazza ha il collo alto e le maniche lunghe, a rendere il tutto ancora più raffinato, senza però rinunciare alla femminilità.