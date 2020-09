​I benefici della vitamina B3 (o niacina) sulla pelle del viso

La vitamina B3, meglio conosciuta come niacina, è uno dei più potenti antinfiammatori per la cura della pelle. Nonostante sia meno nota della vitamina A e C, i suoi benefici sul nostro viso sono efficaci per un gran numero di problematiche. La vitamina B3, infatti, è fondamentale per la traspirazione delle cellule e per la circolazione sanguigna. La sua particolarità sta nel fatto che essa fa parte delle vitamine idrosolubili, ovvero quelle che non vengono generate dal nostro organismo, ma devono essere assunte. Contenuta in cibi quali salmone, tonno, pesce spada, fegato di manzo e carni bianche, può essere integrata grazie a sieri e creme da utilizzare sul viso una o due volte al giorno.

Infatti, la sua presenza ci aiuta nella skincare, indipendentemente dal tipo di pelle. Nella nostra routine quotidiana non dovremmo, quindi, mai rinunciare a prodotti contenenti la niacina. Tra le sue funzioni principali ci sono la lotta a punti neri e pelle oleosa, l’effetto antiage e contro rossori e desquamazioni, l’idratazione profonda. Per questo molti brand che si occupano di prodotti per la cura della pelle del viso hanno deciso di investire nella vitamina B3 come elemento base di nuovi sieri.

Quali sono i benefici della vitamina B3 sulla pelle

Secondo gli esperti è il nostro corpo a richiedere l’assunzione di vitamina B3. Non è, infatti, solo la pelle a ottenerne beneficio, ma l’intero organismo. La niacina agevola la digestione dei cibi e il funzionamento del sistema nervoso.

Vediamo, nel dettaglio, i suoi benefici in relazione alla pelle del viso:

diminuisce l’oleosità della pelle, regola la secrezione di olio, rendendola un ingrediente ideale anche perpelli grasse e miste; riduce infiammazioni, arrossamenti e desquamazioni, regola i valori della pelle, in

primo luogo impedendo la comparsa di impurità che possono poi trasformarsi in sfoghi più

difficili da combattere; impedisce la proliferazione di acne e punti neri, la pelle è più idratata grazie alla creazione di ceramide; illumina la pelle, e lavora sulla iperpigmentazione, riducendo la produzione di melanina e di

macchie scure; grazie alla sua funzione antinfiammatoria, può essere utilizzata per curare le malattie della pelle; ha un’azione anti età, poiché aumenta l’energia cellulare e la protezione antiossidante, due fattori che rallentano l’invecchiamento della pelle.

I migliori prodotti con vitamina B3 per il viso

La routine della nostra skincare quotidiana può essere aiutata da prodotti per il viso con vitamina B3. Sieri e creme idratanti possono essere i migliori alleati per tutti i tipi di pelle, se applicati due volte al giorno, mattina e sera. La scelta ricade su prodotti con un ottimo assorbimento, per ottenere il massimo risultato in fatto di idratazione e protezione.

Vediamo insieme i migliori prodotti con niacina, per efficacia e rapporto qualità/prezzo.

Revolution Skincare Niacinamide Essence Spray

Questo prodotto fornisce idratazione e freschezza alla pelle, rilasciando una serie di agenti che rendono il viso elastico, liscio e più giovane. La camomilla aiuta a spegnere le infiammazioni e limita la visibilità dei pori e delle aree congestionate. Facile applicazione grazie allo spray. Prezzo consigliato: 6,95 euro Acquista ora

La Roche-Posay Retinol 0.3% + Vitamin B3 Serum

Otterrete una pelle più radiosa grazie alla vitamina B3, mentre il retinolo riduce gradatamente le linee sottili delle rughe. Facile da applicare, accelera gli effetti di una crema tradizionale. Prezzo consigliato: 42,95 euro Acquista ora

SVR Ampoule Hydra

Effetto illuminante, si applica senza residui. La vitamina B3 si combina con l’acido ialuronico donando alla pelle una nuova consistenza, rimpolpandola, eliminando pelle secca e disidratazione. Prezzo consigliato: 36,45 euro Acquista ora