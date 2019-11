Bigodini termici: come funzionano e quali acquistare

Ricci e onde perfette? I bigodini termici sono la soluzione per chi ama acconciature con capelli mossi e ondulati da fare anche a casa, senza l’aiuto del parrucchiere.

Facili da usare, sono piccoli elettrodomestici che permettono di ottenere una piega molto duratura, sottoponendo i capelli a temperature inferiori rispetto alla piastra e al ferro arricciacapelli. Scopriamo come funzionano e come si usano i bigodini termici e quali acquistare.

Bigodini termici: come funzionano e come si usano

I capelli vanno preparati con i prodotti di styling come mousse volumizzante o siero anticrespo , quindi asciugati e spazzolati per eliminare i nodi;

come mousse volumizzante o , quindi asciugati e spazzolati per eliminare i nodi; Una volta scaldati, i bigodini si applicano come quelli tradizionali : dopo aver diviso la chioma in macrosezioni, si prendono ciocche di 3-5 cm e si avvolgono sul bigodino partendo dalle estremità e arrotolandole verso la cute;

: dopo aver diviso la chioma in macrosezioni, si prendono ciocche di 3-5 cm e si avvolgono sul bigodino partendo dalle estremità e arrotolandole verso la cute; Per fermare la ciocca si usano le pinze a farfalla o allungate che si trovano nel set. Le punte devono essere ben arrotolate al bigodino, così da non prendere una direzione diversa rispetto al ricciolo;

che si trovano nel set. Le punte devono essere ben arrotolate al bigodino, così da non prendere una direzione diversa rispetto al ricciolo; I bigodini termici devono essere lasciati in posa per circa 20-30 minuti , fino a quando non si sono completamente raffreddati;

, fino a quando non si sono completamente raffreddati; Una volta tolta la pinza, la ciocca va srotolata delicatamente fino alle punte;

A questo punto, la chioma può essere districata e modellata con le dita , senza pettine e spazzola che potrebbero appiattire subito le onde. Una spruzzata di lacca garantirà una tenuta migliore;

, senza pettine e spazzola che potrebbero appiattire subito le onde. Una spruzzata di lacca garantirà una tenuta migliore; Un effetto più naturale si ottiene utilizzando bigodini termici di diverse misure quando si fa la piega: quelli dal diametro più piccolo servono per avere ricci stretti, ma anche per i capelli corti. Quelli medi servono per ottenere capelli ondulati e con volume, e sono adatti ai tagli medi. Quelli dal diametro più grande si possono usare per dare un movimento leggero ai capelli, ma anche per lisciarli;

Quali bigodini termici acquistare

Remington KF40E

Kit composto di 20 bigodini in morbido velluto per una facile applicazione. Tre misure: 4 piccoli, 10 medi, 6 grandi. Generano ioni per capelli liberi dall’effetto crespo. Riscaldamento rapido e indicatore luminoso di funzionamento.

Caratteristiche : interno in ceramica trattiene il calore, aiuta a fissare i ricci più velocemente e a mantenerli più a lungo

: interno in ceramica trattiene il calore, aiuta a fissare i ricci più velocemente e a mantenerli più a lungo Pro: molletta integrata per un’applicazione più rapida

Prezzo consigliato: 49,99 euro Acquista ora

BaByliss PRO BAB3021E Bigodini Termici

Set di bigodini riscaldati ad alte prestazioni per creare ricci ed onde a lunga durata. Le 3 dimensioni, 8 grandi, 6 medi, 6 piccoli, di bigodini permettono di creare diversi effetti di arricciatura, le super clip ne rendono semplice l’utilizzo.

Caratteristiche : 20 bigodini in ceramica soft touch con 20 pinze in metallo

: 20 bigodini in soft touch con 20 pinze in metallo Pro: rivestimento in soft touch infuso in ceramica assicura risultati duraturi e definiti

Prezzo consigliato: 82,10 euro Acquista ora

Toni & Guy Salon Professional Extreme volume roller set

Set di bigodini compatti composto da 6 medium (da 25mm) e 4 large (da 38mm) perfetti per dare volume estremo ai capelli, sollevare la radice o creare onde e riccioli glamour.

Caratteristiche : progettato per proteggere il colore dei capelli con le morbide canne floccate, l’innovativo duo termo-termico riscalda e disegna dal centro e blocca lo stile dall’esterno

: progettato per proteggere il colore dei capelli con le morbide canne floccate, l’innovativo duo termo-termico riscalda e disegna dal centro e blocca lo stile dall’esterno Pro: riscaldamento ultra rapido in 2 minuti

Prezzo consigliato: 45,99 euro Acquista ora