Billie Eilish: la gente indossa parrucche verdi per fingersi me

Billie Eilish racconta il lato bizzarro della notorietà, e che la gente indossa parrucche verdi e nere per fingersi lei. In una nuova intervista per Dazed, la cantante racconta com’è diventare famosi a 18 anni. Il numero della rivista con in copertina la giovanissima artista verrà distribuito gratuitamente negli Stati Uniti per l’emergenza Coronavirus.

Billie Eilish, fotografata da Harmony Korine, racconta come il suo look iconico sia stato copiato da molti con delle parrucche. “Mi hanno raccontato di gente che indossa una parrucca verde e nera e finge di essere me in pubblico“. La notorietà, a questi livelli, specie dopo 4 premi Grammy, è stata inaspettata per l’artista. Dopo aver messo a nudo le sue fragilità come ogni adolescente, Billie Eilish ha iniziato ad accettare la sua nuova vita, ringraziando costantemente i suoi fan.

Proprio loro è triste di deludere, con il rinvio a data da destinarsi del suo tour. Infatti l’artista di Bad Guy ha annunciato su Twitter che il Where Do We Go? Tour in Nord America è momentaneamente rimandato per il Coronavirus. “Sono così triste di farlo, ma dobbiamo rimandare queste date per tenere tutti al sicuro“, ha scritto Billie.

La cantante ha però voluto partecipare a numerose iniziative sui social, esibendosi anche al concerto virtuale Homefest del Late Late Show Special di James Corden questa settimana.

“Fingete che siano le vacanze di Natale, giocate e godetevi la vita” ha detto la Eilish. Si è poi esibita piano e voce con Everything I Wanted, accompagnata dal fratello Finneas, 22 anni, che ha prodotto la canzone.