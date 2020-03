Elton John: un concerto benefico con Billie Eilish, Mariah Carey e Alicia Keys

Elton John aveva promesso che avrebbe regalato a tutti i suoi fan un concerto e come sempre la popstar ha mantenuto la parola. Il Baronetto, che mercoledì ha compiuto 73 anni, sarà infatti protagonista di un live direttamente dal suo salotto, che avrà come obiettivo quello di raccogliere fondi per tutto il personale medico e sanitario americano che sta lottando per fermare la diffusione del Coronavirus.

iHeart Living Room Concert for America, questo il nome dell’evento musicale, vedrà la partecipazione di un gran numero di ospiti speciali quali Billie Eilish (che già durante gli Oscar si era cimentata con una cover di Yesterday), Mariah Carey, i redivivi Backstreet Boys e Alicia Keys. L’idea per l’appunto è nata in seguito alla cancellazione dell’analogo evento degli iHeart Music Awards, che normalmente si tengono dal vivo.

Il concerto, cui prenderanno parte anche Billy Joe Armostrong dei punk rocker Green Days e la stella del country Tim McGraw sarà trasmesso domenica 29 marzo dal canale televisivo Usa Fox e dalle stazioni radio iHeart. L’evento avrà la durata di un’ora circa, e ci si aspetta che i milioni di spettatori previsti contribuiscano alle raccolte fondi a favore delle associazioni benefiche Feeding America e First Responders Children’s Foundation.

Nel frattempo Elton John rimane in lockdown insieme al marito David Furnish, di 57 anni, e ai due figli Zachary di 9 anni ed Elijah, di 7. Il celeberrimo cantante, che di recente era stato vittima di una polmonite atipica per la quale aveva dovuto interrompere un concerto, ha affermato di trovarsi bene in isolamento perché “è un momento in cui si può passare tempo con la propria famiglia come non si è mai fatto prima”.

Durante la sua carriera Elton John ha vinto due Premi Oscar, due Golden Globe e cinque Grammy Sward.