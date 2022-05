Una delle poche, forse l’unica, a rispettare pienamente il tema del Met Gala, che per il 2022 è stato la Gilded Era. Billie Eilish si è presentata sul red carpet della festa che inaugura la mostra stagionale del Costume Institute, con un look importante firmato Gucci. Non solo “she understood the assignement” (tradotto: ha compreso la consegna, un modo di dire gergale utilizzato quando si vuole lodare qualcuno per aver svolto buon lavoro), ma lo ha fatto in maniera sostenibile. L’abito regale di Alessandro Michele – direttore creativo del brand – era infatti interamente upcycled.

L’upcycling, noto anche come riutilizzo creativo, è il processo di trasformazione di materiali di scarto in nuovi oggetti di maggiore qualità, a cui viene attribuito un valore artistico o ambientale.

Il look della superstar era composto da un corsetto strutturato e dettagli stravaganti, tra cui lo strascico che presentava una composizione floreale a cascata. Un abito personalizzato in avorio e raso, completo di una sottogonna in pizzo verde e avorio arricciato e un busto imbottito. A definire l’outfit, un choker nero ricamato a merletti e scarpe beige realizzate con materiali vegani. Per la star, era importante che il suo look fosse sostenibile: “Volevo solo essere il più eco-friendly possibile”, ha detto Eilish durante il livestream di Vogue.

Come riportato dall’account Instagram Diet Prada, Billie Eilish in Gucci, con quella silhouette, quintessenza della Gilded Era (il tema del party) assomigliava a un dipinto realizzato da John Singer Sargent. Il ritratto di Madame Poirson del 1885.